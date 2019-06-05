Сотни людей в очереди! На станциях метро Киева произошел пассажирский "коллапс"

В Киеве в связи с выводом жетонов для метро из оборота на большинстве станций образовываются огромные очереди.

Нежелающие переходить на электронные способы оплаты проезда киевляне вынуждены стоять в очереди к кассам и даже к турникетам. Полностью вывести жетоны из продажи в пресс-службе Киевского метрополитена пообещали 31 октября 2019 года.

В среду, 5 июня, столпотворение пассажиров заметили на станции метро "Позняки". По словам корреспондента OBOZREVATEL, на некоторых турникетах заклеили прорези для жетонов, из-за чего скопилось несколько сотен людей.

Станция "Позняки"

Станция "Позняки"

Также большое скопление людей было на станции "Вокзальная". По словам пассажира Ярослава Бойченко, там не работали терминалы для продажи одноразовых проездных.

"Полный хаос, очередь за жетонами в полтысячи людей – и это я не преувеличиваю. Терминалы по продаже жетонов не работают", – сообщил он.

Подобная ситуация наблюдалась и несколькими днями ранее. 3 июня ажиотаж был на станции "Черниговская", где очередь на вход выстроилась задолго до дверей.

Также об очереди во вторник сообщила Мария Бритова. Она сообщила, что жетоны ей пришлось покупать с рук возле входа на станцию, но не уточнила, во сколько они ей обошлись.

В Киевском метрополитене напомнили, что избежать проблем со входом и покупкой проездных можно при помощи "зеленой" карты, пополняемой в автоматических терминалах на каждой станции. Также можно расплатиться любой банковской картой с функцией Pay Pass, приложив ее к желтому турникету.

Кроме этого, действует "Карта киевлянина" и Единый электронный билет, который пополняется онлайн. Если нужна всего одна поездка, можно купить билет в виде QR-кода.

В случае использования "зеленой" карты или е-билета, при пополнении на большое количество поездок их стоимость будет ниже 8 гривен.

Единый электронный билет transport.kyivcity.gov.ua

Одноразовый билет transport.kyivcity.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в апреле были анонсированы серьезные изменения правил проезда в метро Киева. Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией.

Также будет запрещено расклеивать рекламу, торговать, передвигаться на самокате, роликах, скейтбордах, попрошайничать, ходить по рельсам, есть и пить продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров.

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