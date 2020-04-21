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21 апреля • обновлено в 15:38
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Смог в Киеве: Кличко рассказал о ситуации с грязным воздухом

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В Киеве по состоянию на 21 апреля ситуация с качеством и чистотой воздуха после массовых пожаров в Киевской и Житомирской областях стабилизировалась.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, из-за сухой весны и большого количества пожаров сложилась очень опасная ситуация, которая меняется почти каждый час (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что в основном из-за человеческой халатности и умышленных поджогов случаются пожары. Речь идет и о Чернобыльской зоне отчуждения, и о Житомирской области.

Кличко рассказал о ситуации с грязным воздухом в Киеве. Иллюстрация

Кличко рассказал о ситуации с грязным воздухом в Киеве. Иллюстрация

"Кроме того, что мы теряем сотни гектаров лесов, все продукты горения попадают в воздух. Уже почти неделю Киев – в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха. Все это – последствия пожаров. Сейчас ситуация немного стабилизировалась благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось", – подчеркнул Кличко.

Глава Киева добавил, что в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, а Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

"Я благодарю неравнодушных людей, которые информируют о поджогах и вызывают правоохранителей. Таким образом полиция уже задержала нескольких поджигателей. И, убежден, наказание для них должно быть наиболее строгим!" – заявил он.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни абасраты, шоб вы знали, вся Украина - музей совка под открытым небом, а сравнивать киевское захолустье с блистательной Москвой не можна...
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