"Они измывались и скручивали меня!" Роддом Киева угодил в новый скандал

Информация о смерти роженицы в киевском роддоме на Красном Хуторе за сутки облетела всю Украину. Под новостями о трагедии в соцсетях пользователи оставляют сочувствующие комментарии, делятся словами поддержки, а некоторые ― и собственными историями из этого роддома.

Так, под постом OBOZREVATELв Facebook Диана Климова написала о своем опыте в родильном доме №1 на Красном Хуторе. Здесь десять лет назад врач не заметила у ее ребенка двойное обвитие пуповины вокруг шеи, что привело к тяжелым девятичасовым родам, реанимации, экстренному кесарево и асфиксии у младенца.

С Дианой наши журналисты созвонились, когда она отводила своего сына в реабилитационный центр на плаванье. Пять лет назад мальчику диагностировали задержку психического развития и установили инвалидность, поэтому такие процедуры ― обязательная часть повседневной жизни семьи.

В 2007 году семья Климовых узнала, что ожидает пополнения. По советам близких друзей беременная Диана решила наблюдаться и рожать именно в роддоме Киевской городской больницы №1.

"О беременности узнала на втором месяце и до самых родов наблюдалась у врачей этого роддома. Беременность была первая, протекала легко. За две недели до ориентировочной даты родов я приехала на плановый осмотр. Доктор Светлана Гончарук, которая меня и вела все это время, провела осмотр и сказала: "Сегодня ты будешь рожать", ― поделилась воспоминаниями женщина.

Диана отмечает, что никаких симптомов приближающихся родов в тот день она не чувствовала: воды не отошли и не было схваток. Однако врач все равно отправила женщину домой за вещами и убедила ее, что рожать нужно именно в тот день.

"Я вернулась в роддом, но схваток по-прежнему не было. Врач сказала мне, что это я их просто не чувствую. Вдруг в четыре часа дня отошли воды и меня отправили рожать. С этого времени и до часу ночи они меня кололи, они капали, скручивали, они измывались. Я им говорила: "Я сейчас умру". А они мне: "Ты просто ленивая, ты не умрешь", ― сквозь слезы вспоминает Диана.

Родильный дом городской клинической больницы №1 Politeka

Она отмечает, что изначально речи о кесареве не шло: малыш должен был появиться на свет естественным путем и через 14 дней. Но во время тяжелых родов женщина сама начала просить сделать ей кесарево сечение.

"В час ночи пришел реаниматолог и сказал срочно везти меня в реанимацию. Голова ребенка показывалась, но выйти он не мог. Под общим наркозом мне сделали экстренное кесарево", ― рассказала женщина.

После операции оказалось, что все это время шея ребенка была дважды овита пуповиной, однако ни на одном из УЗИ матери про это не говорили.

"После родов Гончарук ко мне пришла "чернее ночи". Она не извинялась и не оправдывалась, но сказала, что обвития она не заметила", ― продолжила рассказ женщина.

Диана отметила, что не успев провести роды, врачи уже начали намекать ее мужу на получение оговоренной за это суммы. По ее словам, за операцию доктора установили цену в два раза большую, чем за естественные роды.

Родильный дом городской клинической больницы №1

Женщина говорит, что в судебном порядке разбираться с врачами за "недосмотр" ее семья не могла и не хотела.

"Меня знакомые убеждали, что надо было судиться, но когда ты сам еле живой, то какое судиться", ― рассказала она.

Последствия того родового процесса в полной мере проявили себя только спустя пять лет.

"Мой сын нормальный был до определенного возраста, но в 2013 году ему установили аутизм, задержку в психическом развитии и инвалидность. У него начались определенные отклонения, нервный тик", ― поделилась женщина.

Психиатры, наблюдающие ребенка, связывают его диагноз с тяжелым родовым процессом.

"Мы наблюдаемся на учете в детской психиатрии. И сразу все врачи, вся профессура задает один вопрос: "Какие были роды?" И когда я рассказываю, они говорят: "А что вы хотите? Скажите спасибо, что вы живы", ― пояснила Диана.

Женщина говорит, что на многих форумах читала о подобных историях в этом роддоме: беременные приходят на осмотр, а им преждевременно говорят рожать. Ранее OBOZREVATEL уже писал о подобном инциденте о роддоме на Красном Хуторе. Врач халатно принял роды у одной из пациенток, а после еще и настойчиво требовал с нее деньги.