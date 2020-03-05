Скандал в "Пузатой Хате": откуда пошли суеверия о мужчине как о добром знаке

В начале марта заведение "Пузатая Хата" в ТРЦ Smart Plaza в Киеве попало в сексистский скандал после того, как кассир отказалась первой обслужить женщину, попросив ее уступить очередь мужчине.

Как оказалось, многие работники торговли верят в приметы, одна из которых сулит удачу, если первым покупателем будет мужчина. OBOZREVATEL попытался разобраться, откуда взялись такие суеверия и почему они до сих пор так популярны в народе.

Многие продавцы верят, что первый покупатель-мужчина является хорошим знаком Pinterest

Так, мужчина фигурирует как хороший знак во многих народных приметах.

К примеру, одна из самых популярных гласит: "Встретишь утром первым мужчину – к удаче, женщину – к неудаче".

Пришло это суеверие к нам из Индии, где всегда были убеждены, что мужчина отдает энергию, а женщина, наоборот, поглощает ее.

У нас же эта примета получила свое продолжение и разнообразие вариаций: говорят также, что встретить женщину с пустыми ведрами (сумками, пакетами) является дурным знаком, с полными – к добру; но с мужчинами все наоборот: с пустыми – к добру, с полными – к худу.

Встретить женщину с полными ведрами – к добру Pinterest

В народе ранее считалось, что встретив женщину с пустыми ведрами, нужно обойти ее по дуге, перекреститься и еще можно даже сплюнуть три раза через левое плечо. Также верили, что помогают два перекрещенных пальца в кармане (но не кукиш).

Такое толкование суеверия могло пойти родом из крестьянского быта, когда питьевую воду добывали из колодца. Хозяйки с самого утра отправлялись с ведрами за водой. И было плохим знаком, если вдруг навстречу от колодца встречалась женщина с пустыми ведрами: это означало, что колодец пересох.

Сейчас многие охотно верят и в другие подобные приметы, связанные с представлениями о мужчине как о добром предзнаменовании.

Многие приметы связаны с представлениями о мужчине как о добром предзнаменовании Pinterest

Так, считается хорошей приметой, если дорогу перейдет мужчина.

Суеверные проводницы просят перед отправлением поезда зайти в вагон первым именно мужчину, а продавцы верят, что торговля будет удачной, если первый их покупатель – мужчина.

В Новый год по одному из таких суеверий нужно выглянуть в окно после боя курантов: если первым прохожим будет мужчина, это сулит скорую встречу с будущим суженым.

А в Рождество 7 января хорошей приметой считается, если в дом первыми войдут именно двое мужчин. Это означает, что в течение года в семье не будет ссор. Если же первой войдет женщина, это является знаком несчастий и болезней.

Мужчина – хороший знак и на празднике Pinterest

Еще одна примета о мужчинах и вовсе запрещает отмечать праздники в компании одних женщин. Так, например 8 марта, которое известно еще как Поликарпов день, девушки должны отмечать праздник еще с кем-то из мужчин, чтобы в грядущем году состоялось их замужество.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, стоит ли праздновать 8 марта и почему его хотят отменить в Украине.

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