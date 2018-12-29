''Простояли почти час'': в Киеве снова сломался экспресс до аэропорта ''Борисполь''

В Киеве 29 декабря в очередной раз сломался железнодорожный экспресс, следующий от центрального вокзала до аэропорта "Борисполь".

Рейсобус заглох на промежуточной станции "Дарница", а всем пассажирам пришлось дожидаться следующего, сообщается на странице администратора Facebook-группы dtp.kiev.ua Влада Антонова.

"Наш "гиперлуп" опять поломался, простоял с людьми на Дарницком вокзале почти час", — сообщили очевидцы.

Экспресс Киев-Борисполь Влад Антонов

Это — далеко не первая поломка долгожданного поезда из столицы до международного аэропорта. Первая авария произошла уже на второй день его запуска — тогда пассажиры простояли полтора часа, а некоторые даже опоздали на рейсы.

Экспресс Киев-Борисполь Аиф

Как писал OBOZREVATEL, подготовительные работы к проекту рельсобуса из Киева до Борисполя начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

Стоимость проекта составила 480 млн гривен. Ожидается, что он окупится чуть более чем за десять лет. Изначально чиновники говорили, что билет будет стоить около 120 гривен, но в результате цену удалось снизить на 40 гривен.

Свой первый рейс поезд совершил 30 ноября. При помощи нового вида транспорта добраться из столицы до самого большого аэропорта страны можно будет всего за полчаса и 80 гривен.