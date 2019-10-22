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22 октября • обновлено в 10:31
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Обменивали по заниженному курсу? В "Борисполе" пошли на хитрость с валютами. Фотофакт

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Под Киевом в международном аэропорту "Борисполь", в обменнике на территории терминала F, посетители заметили, что курс валют значительно отличался от среднего на рынке.

О ситуации сообщили собственные источники OBOZREVATEL, которые предоставили соответствующее фото из одного из пунктов обмена. Снимок был сделан во вторник утром, 22 октября.

Американские доллары там покупали по заниженному курсу – 20,05 грн, а продавали – по 25,90 грн. В то же время средний курс на рынке 22 октября составил 24,75 грн (покупка) и 25,05 грн (продажа).

В "Борисполе" пошли на хитрость с валютами

В "Борисполе" пошли на хитрость с валютами

Евро же покупали за 21,45 грн, а продавали – за 28,30 грн. Средний курс этой валюты на рынке по состоянию на вторник – 27,475 грн (покупка) и 28,00 (продажа).

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Стоит отметить, что пункты обмена не имеют отношения к аэропорту, а их владельцы только арендуют там территорию.

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры международного аэропорта "Борисполь" (расположен под Киевом) пожаловались на крайне невыгодный курс в обменниках на его территории. В них на каждом долларе "наваривали" 4,30 грн.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
аэропорт Борисполь курс валют
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Махно Володимир
Махно Володимир
на лоха и безвыходную ситуацию рассчитано
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