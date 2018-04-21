"Превращается в ГАИ": вице-президент ПАСЕ раскритиковал Авакова за штраф в Киеве

Вице-президента ПАСЕ, народного депутата Украины от ББП Владимира Арьева оштрафовали в Киеве патрульные.

Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать - ловит и штрафует… Крещатик перекрыт с самого утра. Разворачиваюсь на перекрестке - формально прав. И сразу попадаю в патрульных. В Европе, когда перекрывают главные магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись, что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции - помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательному стилю", - написал он, тегнув министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Может вдруг посчитаете, что нужно кое-что подкорректировать", - уточнил он.

По словам Арьева, штраф он оплатил, потому что "с чисто формальной точки зрения нарушил":

"Денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал необратимой реформой".

Нардеп также сообщил, что ему после публикации в соцсетях позвонил начальник патрульной полиции Евгений Жуков:

"Мы очень хорошо поговорили. Он пообещал, что учтет замечания в работе службы, а я сказал, что не буду сравнивать патруль с ГАИ. Пример конструктивной и открытой позиции".

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