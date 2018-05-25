"Покиньте помещение": в кафе Киева выгнали девушку с ДЦП

В Киеве официант Stories cafe попросил выйти из заведения девушку с ДЦП.

Людмила Глушко имеет гиперкинетическую форму детского церебрального паралича. За свою жизнь девушка впервые столкнулась с таким откровенным хамством в заведении. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Все бывает впервые. Даже когда официант выгоняет тебя из Stories cafe на ул. Константиновская, то есть, просто "просит покинуть помещение". Снаружи милое и уютное, атмосферное заведение в центре Подола оказалось прогнившим внутри", ― поделилась девушка.

Как рассказала Людмила Глушко в комментарии "Радио Свобода", когда она зашла в заведение, на нее очень пристально начал смотреть один из официантов.

"Он на меня так посмотрел, вроде спрашивал взглядом, что я тут забыла. Потом он подошел и спросил: "Вы не могли бы покинуть помещение?". Я на секунду замешкалась, не могла поверить, а потом просто не сдержалась и сказала: Да вы ― хам!".

В комментариях к посту девушки со страницы оскандалившегося заведения заявили, что в случае вины сотрудники они готовы разорвать с ним договор. Однако спустя два дня после инцидента на странице кафе появился пост с извинениями и заявлением, что "с сотрудниками была проведена разъяснительная работа".

"В результате расследования мы провели с сотрудниками заведения разъяснительную работу по поводу коммуникаций со всеми гостями, независимо от их социального статуса и наличия физических особенностей", ― написали на странице Stories cafe.

Пользователи в комментариях к этому посту отметили, что администрация страницы предварительно "почистила" негативные комментарии и отзывы и закрыла возможность ставить оценку в Facebook.

Facebook Stories cafe

Facebook Stories cafe

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