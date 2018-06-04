Под Киевом рухнула часть детской больницы: опубликованы фото

В г. Бровары Киевской области в отделении детской больницы обвалилась кирпичная кладка.
О плачевном состоянии медучреждения рассказал очевидец инцидента Александр Корж в группе "Бровары" в Facebook.
"В инфекционном отделении детской больницы откололась и упала увесистая часть кирпичной кладки. Еще полчаса назад там ходили мамы с детьми. Рано или поздно такой вот кусок стены может упасть кому-то на голову, и кто после этого будет отвечать?" ― возмутился свидетель происшествия.
Facebook "Бровары"
Facebook "Бровары"
Facebook "Бровары"
Facebook "Бровары"
Facebook "Бровары"
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