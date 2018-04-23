"Болгарка и вперед": под Киевом жители объявили "войну" экс-прокурору

В селе Пуховка Киевской области активисты собрались снести нелегальную постройку, в причастности к которой подозревают экс-прокурора.

О замеченном прямо в реке заборе на своей странице в Facebook сообщил Роман Любека.

"Наконец-то и меня коснулся вопрос ограничения доступа к водоемам. Раньше был нормальный пляж в 100 метрах от дачи ― теперь забор и дорожка прямо в затоку Десны", ― подписал фотодоказательства Любека.

Facebook Роман Любека

Facebook Роман Любека

В комментариях к посту журналист Федор Орищук отметил, что застроенный участок может принадлежать экс-прокурору Броварской прокуратуры.

Facebook Роман Любека

В сети на такую застройку отреагировали агрессивно: в комментариях под постом начали собираться активисты, желающие снести забор.

"Собирайте возмущенных местных, мы приедем и демонтируем", ― пообещали небезразличные.

Facebook Роман Любека

Facebook Роман Любека

Как писал "Обозреватель", трех экс-чиновников задержали по подозрению в захвате земельного участка возле государственного предприятия.