В понедельник, 24 февраля, митингующие перекрыли движение автомобилей на дороге Киев – Одесса.

Об этом написала пресс-служба патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook. Во время акции правоохранители будут заниматься регулированием дорожного движения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В связи с проведением санкционированного митинга граждан на автодороге Киев – Одесса, в районе поселка Чабаны, в направлении столицы ограничено движение", – говорится в сообщении.

Под Киевом митингующие перекрыли дорогу Dtp.kiev.ua

В то же время на странице "Киев оперативный" заверили, что митингующие заблокировали и въезд, и выезд из Киева. Участники акции начали расставлять там палатки. Из-за этого другие люди были вынуждены идти пешком большую часть дороги.

Также в сети распространилась информация о том, что участникам акции заплатили по 150 гривен. В частности, об этом написали на странице Dtp.kiev.ua.

"Под Киевом за 150 грн за человека люди имитируют недовольство, перекрыли Одесскую трассу", – говорится в посте.

Под Киевом митингующие перекрыли дорогу

Под Киевом митингующие перекрыли дорогу

Под Киевом митингующие перекрыли дорогу

Под Киевом митингующие перекрыли дорогу. Скриншот из сети Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля на подъездах к Киеву, а также в центре города, под зданием Кабинета министров Украины (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги.

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