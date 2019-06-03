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Под Киевом авто полиции сбило ребенка на переходе: видео

1.2тЧитать материал на украинском

На Киевщине в городе Борисполь автомобиль патрульной полиции сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе.

Видео ДТП опубликовали в группе "Борисполь для всех". После наезда авто ребенок встал и продолжил переходить дорогу (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ул. Шевченко, переход возле "Фармекса", – уточнили в соцсети.

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В группе "Киев Оперативный" в Facebook также уточнили, что ребенок серьезных повреждений не получил. На записи видно, что авто ехало на низкой скорости без спецсигналов, а мальчик не ехал на самокате, а катил его рядом.

Авто не остановилось

Авто не остановилось

Скриншот "Борисполь для всех"

Ребенок был сбит

Ребенок был сбит

Скриншот "Борисполь для всех"

Согласно с надписью на видео с камер наблюдения, авария произошла в пятницу (ближайшая к дате опубликования – 31 мая), однако точной даты нет.

Примерное место ДТП

Примерное место ДТП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая под Киевом полицейский случайно выстрелил в 5-летнего ребенка. У малыша диагностировали серьезные повреждения. По данным следствия, правоохранители были пьяными, но не были в этот момент на службе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Пучкова Марина
Пучкова Марина
Мoя блaгодaрность всем тем, ктo пoказaл мнe прeкрасный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁a4ll6g Пpоcто пройдя опpoс полyчила почти полугодовyю зaрплaту)) Пользуйтecь, покa ещe eсть возможнoсть=)
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