Под Киевом авто полиции сбило ребенка на переходе: видео

На Киевщине в городе Борисполь автомобиль патрульной полиции сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе.

Видео ДТП опубликовали в группе "Борисполь для всех". После наезда авто ребенок встал и продолжил переходить дорогу (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ул. Шевченко, переход возле "Фармекса", – уточнили в соцсети.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook также уточнили, что ребенок серьезных повреждений не получил. На записи видно, что авто ехало на низкой скорости без спецсигналов, а мальчик не ехал на самокате, а катил его рядом.

Авто не остановилось Скриншот "Борисполь для всех"

Ребенок был сбит Скриншот "Борисполь для всех"

Согласно с надписью на видео с камер наблюдения, авария произошла в пятницу (ближайшая к дате опубликования – 31 мая), однако точной даты нет.

Примерное место ДТП Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая под Киевом полицейский случайно выстрелил в 5-летнего ребенка. У малыша диагностировали серьезные повреждения. По данным следствия, правоохранители были пьяными, но не были в этот момент на службе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!