В очереди по 6 часов: в Киеве возник коллапс из-за выборов президента

В Киеве за неделю до выборов президента Украины во многих районных администрациях образовались огромные очереди людей, желающих проголосовать не по месту регистрации.

К примеру, 22 марта в Дарницкой райгосадминистрации для получения открепного талона нужно было простоять более двух часов. По словам источника OBOZREVATEL, который пришел в РГА около 9 утра, в очереди было не менее 200 человек.

"Люди растянулись на весь третий этаж. Вначале нужно простоять в очереди до поворота, и только потом пройти в коридор, где уже тянется очередь на вход в кабинет. Ожидание заняло два с половиной часа, документы сдал за несколько минут, еще минут десять делали справку", ‒ сообщил наш собеседник.

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Оформляют открепной талон только в одном кабинете, но сразу четыре сотрудника Дарницкой РГА.

Переоформить место голосования в Украине можно до 26 марта. Справка будет действительна только для первого тура выборов. Если президента не выберут за один тур, избирателям нужно повторить процедуру и взять новый талон.

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

С долгим ожиданием столкнулись люди и в других районах Киева. Шеф-редактор газеты "Факты" Ярослав Жаренов на своей странице в Facebook поделился, что в Соломенской РГА 21 марта выстоял в очереди более шести часов.

"Недели две назад вообще без вопросов все можно было сделать за 10 минут. Сейчас народ повалил, как всегда. Я пришел в 08:45, а вышел в 15:15", ‒ написал он.

Но в комментариях к его посту отписались люди, которым 20 марта удалось закончить оформление всего за 30 минут.

Также позитивным опытом поделилась главный редактор женского журнала Анна Иваненко.

"На все про все ушло часа полтора, потому что пришла в час пик", ‒ сообщила она.

А вот другому избирателю, политэксперту Юрию Палийчуку повезло меньше. По его словам, в Оболонской администрации 20 марта ему пришлось выстоять большую очередь.

Как писал OBOZREVATEL, воспользоваться правом смены места голосования могут переселенцы, студенты, все те, кто живет, работает или находится в командировке не по месту регистрации.

Для этого нужно найти ближайший Государственный реестр избирателей (список адресов по регионам можно посмотреть здесь), предоставить паспорт, справку с работы или учебы, об аренде жилья или о рабочей командировке, в зависимости от вашей ситуации. Последний шаг – написать заявление с просьбой сменить место голосования.

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