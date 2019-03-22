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В очереди по 6 часов: в Киеве возник коллапс из-за выборов президента

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В Киеве за неделю до выборов президента Украины во многих районных администрациях образовались огромные очереди людей, желающих проголосовать не по месту регистрации.

К примеру, 22 марта в Дарницкой райгосадминистрации для получения открепного талона нужно было простоять более двух часов. По словам источника OBOZREVATEL, который пришел в РГА около 9 утра, в очереди было не менее 200 человек.

"Люди растянулись на весь третий этаж. Вначале нужно простоять в очереди до поворота, и только потом пройти в коридор, где уже тянется очередь на вход в кабинет. Ожидание заняло два с половиной часа, документы сдал за несколько минут, еще минут десять делали справку", ‒ сообщил наш собеседник.

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Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Оформляют открепной талон только в одном кабинете, но сразу четыре сотрудника Дарницкой РГА.

Переоформить место голосования в Украине можно до 26 марта. Справка будет действительна только для первого тура выборов. Если президента не выберут за один тур, избирателям нужно повторить процедуру и взять новый талон.

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

Очередь в Дарницкой РГА

С долгим ожиданием столкнулись люди и в других районах Киева. Шеф-редактор газеты "Факты" Ярослав Жаренов на своей странице в Facebook поделился, что в Соломенской РГА 21 марта выстоял в очереди более шести часов.

"Недели две назад вообще без вопросов все можно было сделать за 10 минут. Сейчас народ повалил, как всегда. Я пришел в 08:45, а вышел в 15:15", ‒ написал он.

Но в комментариях к его посту отписались люди, которым 20 марта удалось закончить оформление всего за 30 минут.

В очереди по 6 часов: в Киеве возник коллапс из-за выборов президента

Также позитивным опытом поделилась главный редактор женского журнала Анна Иваненко.

"На все про все ушло часа полтора, потому что пришла в час пик", ‒ сообщила она.

А вот другому избирателю, политэксперту Юрию Палийчуку повезло меньше. По его словам, в Оболонской администрации 20 марта ему пришлось выстоять большую очередь.

Как писал OBOZREVATEL, воспользоваться правом смены места голосования могут переселенцы, студенты, все те, кто живет, работает или находится в командировке не по месту регистрации.

Для этого нужно найти ближайший Государственный реестр избирателей (список адресов по регионам можно посмотреть здесь), предоставить паспорт, справку с работы или учебы, об аренде жилья или о рабочей командировке, в зависимости от вашей ситуации. Последний шаг – написать заявление с просьбой сменить место голосования.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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