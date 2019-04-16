"Не какой-то там собор!" В Киеве известный ресторан угодил в скандал из-за Нотр-Дама

В Киеве возник скандал из-за публикации ресторана Tarantion Grill&Wine, который расположен на столичном Подоле. 15 апреля, после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери, на странице заведения появился противоречивый пост.

Он был опубликован в соцсети, однако почти сразу же удален. Скриншот поста на своей странице в Facebook разместила Ольга Кари.

"У нас курят лишь в строго отведенных для этого местах, потому что мы – серьезный ресторан, а не какой-то там собор", – говорилось в публикации Tarantion Grill&Wine, которую также перевели на английский.

В комментариях к следующей публикации на странице ресторана многие пользователи резко осудили такую рекламу.

"Европа плачет за утратой. Где вы, а где цивилизация. Хайпонуть на горе не получилось", – написала пользовательница Владиславка.

"Совести у вас нет", – поддержала Хельга Топольская.

"Пробили дно", – высказалась также в комментариях Ксения.

OBOZREVATEL написал в личном сообщении на странице ресторана с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли публичные извинения. В ответ на это сотрудники заведения прислали следующее сообщение (в тексте сохранена авторская грамматика):

"Добрый, мы хотим привлечь внимание к нашему району, к полуразрушенному Подолу. Ведь массы волнует лишь, что им преподносят сми со всех сторон. Мы не замечаем того, что рядом с нами происходит. Дальше будут другие публикации", – пообещали представители Tarantion Grill&Wine.

Иллюстрация Facebook Tarantino Grill&Wine, Kiev, Podol

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе известный ресторан "Стейк Хаус" угодил в громкий скандал, устроив на главной пешеходной улице средневековые гулянья с трупами животных.

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