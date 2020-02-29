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29 февраля • обновлено в 10:20
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Мрачное фото перехода с ж/д вокзала Киева возмутило сеть

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Мрачное фото перехода возле центрального железнодорожного вокзала Киева возмутило сеть.

Его опубликовал житель города Вадим Сидаш на своей странице в Facebook. По словам мужчины, это "отличная иллюстрация Киева из самой неприятной стороны".

"А ведь это центр города, ж/д вокзал (немного сбоку), и это что-то вроде визитки. Это то, что, возможно, предстанет взору сначала, если ты посетишь столицу и выберешь "неправильный" путь", – написал Сидаш.

Он добавил, что, скорее всего, такая картина наблюдается в этом месте уже несколько десятков лет.

Переход возле центрального железнодорожного вокзала Киева

Переход возле центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook/Вадим Сидаш

Пользователи сети начали возмущенно комментировать пугающее фото.

"Ж/д вокзал – это многолетний непрекращающийся позор при всех властях. И конца не видно этому дикому ужасу и грязи десятилетиями", "Да, ж/д вокзал – проблема, и автовокзал тоже, зато у наших чиновников все хорошо и красиво дома...", "Мрак!", "Не хватает кучи мусора – тогда картина будет полной", "Кучи мусора аккуратно валяются за оградой", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева между озерами Вырлица и Тягле засняли на фото огромные кучи мусора. Сеть разозлила такая ситуация, пользователи начали активно комментировать снимки.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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