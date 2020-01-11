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11 января • обновлено в 17:20
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"Кровь из глаз!" Фото "неуклюжей" новостройки в Киеве возмутило сеть

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В сети появилось фото довольно необычного жилого дома на улице Жилянская в Киеве. Дело в том, что между стандартными окнами в хаотичном порядке неуклюже расположили окна чрезвычайно больших размеров.

Примечательно, что здание, очевидно, еще недостроенное. Фото разместили на странице "Неинтересный Киев" в Facebook.

"Больше света в дом!" – написал автор поста.

"Неуклюжая" новостройка в Киеве

"Неуклюжая" новостройка в Киеве

Неинтересный Киев

Под постом пользователи сети указали, на какой именно улице расположен дом, и бурно отреагировали на такое "новшество".

"Это улица Жилянская", Осталось "обстрелять" фасад кондиционерами и будет "как у всех", "Не стройте открытых балконов – говорили они!", "Элитное жилье – оно такое", "Да-да, очень элитное. Живем рядом, кровь из глаз каждый раз, когда смотрю на это чудо архитектурной выдумки", – написали они.

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Комментарии пользователей о "неуклюжей" новостройке в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети раскрыли тайну "Пизанской башни" Киева – пятиэтажного дома, который десятками лет стоит перекошенным на пересечении улицы Вячеслава Черновола и проспекта Победы.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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