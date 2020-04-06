В сеть попало видео, на котором видно, как сотрудница одного из коммунальных предприятий Киева игнорирует требования по санитарной обработке жилых помещений в период эпидемии коронавируса.

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Ролик опубликовали на Telegram-канале "Коронавирус онлайн". На кадрах видно, что женщина даже не утруждает себя зайти в подъезд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дезинфекция подъезда в Киеве Скриншот видео

Стоя на пороге, она несколько раз брызнула в одном направлении жидкостью из пульверизатора. и ушла. Вероятнее всего, в баллоне был раствор хлора.

Однако манипуляций комунальщицы не хватило даже на обработку всего предбанника, не говоря о лестничных клетках всего подъезда и лестнычных маршах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в сети наоборот публиковали фото тщательной дезинфекции подъездов домов на улицах Киева во время карантина из-за COVID-19. На них человек в спецкостюме сначала обрабатывал все соответствующей смесью, а затем уборщицы еще и вытирали это.

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