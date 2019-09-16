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16 сентября • обновлено в 16:17
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"Из-за вас война!" Замглавы Офиса президента Украины угодила в громкий скандал

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В Киеве 15 сентября в ходе акции ветеранов АТО и временно перемещенных лиц вспыхнул скандал вокруг замглавы Офиса президента Украины Анны Коваленко.

У нее разгорелся спор с участниками митинга, которые требовали увеличения финансирования вынужденных переселенцев и участников боевых действий, сообщил на своей странице в Facebook юрист Андрей Чудовский (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"В своем юном возрасте она советник министров, замглавы ОП, сотник Майдана. Пришла сказать АТОшникам, что "денег нет, но вы держитесь". А еще, по словам заместителя ОП Зеленского, война началась из-за АТО и ВПО (участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц. – Ред.)", – пояснил Чудовский.

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На опубликованном ним видео слышно разговор между Коваленко и участниками пикета.

"Почему не из-за вас? Из-за вас", – ответила Коваленко на вопрос обратившегося к ней участника митинга о том, из-за кого началась война.

Конфликт между Коваленко и участинком митинга

Конфликт между Коваленко и участинком митинга

Скриншот видео

После того, как другой митингующий спросил, правильно ли он понял, что война началась из-за участников АТО, Коваленко вдруг заявила, что нет, но свою позицию не пояснила. Кроме того, она отказалась отвечать на вопрос, пришла ли она на акцию как официальный представитель Офиса Зеленского или как частное лицо.

28-летняя Анна Коваленко была сотником 39-й сотни самообороны Майдана, после окончания Революции Достоинства была советницей министра информационной политики и трех министров обороны. Прошла в парламент IX созыва от "Слуги народа", но отказалась от мандата в пользу должности заместителя главы ОПУ.

Как писал OBOZREVATEL, в июне пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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70rus xxx
70rus xxx
Пора ОТОшником битами писсстить
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Все бабы дуры. Факт. А место она местом и заработала. П*зда народа,мля. Очередная ЗЕбилка
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