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"Это просто ужас!" В Киеве разгорелся скандал с "Укрпочтой"

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Киевлянка Виктория Стехина в сети рассказала об ужасном сервисе на "Укрпочте", из-за которого она долгое время не могла получить свою посылку.

Украинка в Facebook сообщила, что ей по Киеву должны были выслать посылку, из отделения №147 в №103.

"Укрпочта - это не просто ужас, это Ужас-ужас-ужас! На Укрпочте мне прислали смс, я пришла получать - и тут оказалось, что посылку умудрились оформить стоимостью в 100 тысяч гривен вместо 100 и требуют за доставку 1025 грн. На мой вопрос, как так могло получиться, ответили: Человеческий фактор, у нас работать некому, очевидно, оформлял стажер - перепутали. Бывает. Отправительница попросила на 147 почте направить служебное письмо с просьбой исправить ошибку - 103 уверяет, что письма не получало, а по телефону на запросы не отвечает. "Мы отправим посылку обратно, пусть оформят как следует, тогда выдадим", - сообщили в 103 отделении. И посылка ушла в 147. Там ее переоформили и выслали обратно", – вспоминала Стехина.

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Однако и через неделю ничего не произошло. Оказалось, что на 103-м отделении ее получили, она пролежала там некоторое время, но уже повторно не сообщили о ее наличии смской или извещением, а потом снова ее отправили в 147 отделение.

"Озверевшая отправительница с помощью мужа - иначе не смогла - забрала несчастную посылку и отправила ее мне Новой почтой, где я и получила в тот же день… Честно говоря, даже неохота разбираться, кто из них хуже и халатнее - 147 или 103 - все равно одно заведение. В общем, друзья, мой вам совет - если дороги вам нервы и время, не пользуйтесь никогда Укрпочтой", – подытожила киевлянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине аферисты от имени "Укрпочты" со ссылкой на неизвестные ресурсы начали рассылать фейковые сообщения о розыгрыше мобильных телефонов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
Укрпочта
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Овчинникова Люба
Овчинникова Люба
Огрoмнoе спacи6о всeм тeм, кто пoказaл мне этoт прекpacный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁du9cc8 Пpoсто пpoйдя пpостой опpоc получила пoчти полyгодовую зaрплату)) Пoльзуйтecь, пока ecть возмoжноcть=)
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