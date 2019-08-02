ЧП с "уставшим" мостом к Трухановому острову: появились новые подробности

"Киевавтодор" утверждает, что "уставший" мост, который ведет к Трухановому острову, безопасный для пешеходов.

Как сообщили в КГГА, сооружение находится под наблюдением специалистов и сейчас там проводят дополнительные "обследования".

Подтвердилась информация о том, что "произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)". В "Киевавтодоре" заявили, что восстановят поврежденную часть моста.

Пешеходный мост к Трухановому острову facebook.com/merkieva

Как писал OBOZREVATEL, одной из самых масштабных поломок мостов в Киеве стало частичное обрушение Шулявского путепровода в 2017 году. Груды бетона рухнули прямо рядом с автомобилями.

В июле 2018 года частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. В результате сильных осадков произошел сдвиг земли и части конструкций моста. Пострадали только коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

В феврале 2019 года обвалился небольшой пешеходный мост возле Института педиатрии.

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