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ЧП с "уставшим" мостом к Трухановому острову: появились новые подробности

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"Киевавтодор" утверждает, что "уставший" мост, который ведет к Трухановому острову, безопасный для пешеходов.

Как сообщили в КГГА, сооружение находится под наблюдением специалистов и сейчас там проводят дополнительные "обследования".

Подтвердилась информация о том, что "произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)". В "Киевавтодоре" заявили, что восстановят поврежденную часть моста.

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Пешеходный мост к Трухановому острову

Пешеходный мост к Трухановому острову

facebook.com/merkieva

Как писал OBOZREVATEL, одной из самых масштабных поломок мостов в Киеве стало частичное обрушение Шулявского путепровода в 2017 году. Груды бетона рухнули прямо рядом с автомобилями.

В июле 2018 года частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. В результате сильных осадков произошел сдвиг земли и части конструкций моста. Пострадали только коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

В феврале 2019 года обвалился небольшой пешеходный мост возле Института педиатрии.

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Место
Украина Киев
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hunt andres
hunt andres
Медовара к ответу!)))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов самт по себе мосты падают . Это просто супер
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