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"Четырехзначная сумма к оплате": в Киеве показали схему сверхдорогого "развода"

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Вблизи терминала D в аэропорту Борисполь под Киевом появилась сверхдорогая парковка, о сумме оплаты за которую клиенты узнают уже после пользования услугой.

Соответствующую ситуацию в своем Facebook описал киевлянин Антон Гура, сообщив, что каждый раз, улетая за границу на несколько дней, предпочитает оставлять машину на платной парковке возле аэропорта.

По его словам, так запланировал и при поездке в Италию. Он решил воспользоваться услугой новой крытой парковки возле терминала. Как сообщает Гура, табло на въезде сообщало, что стоимость ее в сутки составляет 70 грн. Киевлянин вместе с компанией обрадовались, что парковка настолько красивая и удобная, и "вот она Европа, наконец-то к нам доползла".

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Крытый паркинг

Крытый паркинг

esnl.ru

"Мы, как и подобает всем прожженным материалистам, на эту акцию повелись. Тем более, что большое табло на въезде в эту парковочную твердыню гласило, что сутки парковки стоят всего 70 грн", - написал он.

По приезду из Италии молодые люди пришли за машиной, снова убедившись в удобстве тоннеля который ведет прямо на парковку.

"Катя сразу все поняла, и сказала: "Европейский паркинг построили, но сейчас нас вернут в суровую украинскую реальность". И вот я аккуратно вставляю свой талончик в автомат и вижу четырехзначную сумму к оплате, за которую можно купить билет на самолет и улететь обратно в Италию вести богемный образ жизни по второму кругу", - удивился мужчина.

Чек за оплату парковки

Чек за оплату парковки

Facebook Антона Гуры

Он сообщил, что подошел к адмнистратору парковки, желая разобраться в ситуации. "Но ехидный прищур этого бориспольского комбинатора дал мне понять, что в голове у этого Остапа Бендера местного разлива давно созрел беспроигрышный план, как уделать всех недовольных. На мой вопрос, почему два дня назад мы въезжали за 70 грн, а сегодня с меня затребовали как за месяц стоянки, мне, хитро прищурившись, ответили: "піди подиви на табло". И я понимаю, что это, бл*ть, шах и мат. Фраза, против которой не попрешь, железобетонный аргумент, ход конем. Поди докажи, что два дня назад на табло были совсем другие цифры. Ловко!", - подытожил Гура.

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Пост Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Пост Антона Гуры

Facebook Антона Гуры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине набирает оборотов мошенническое похищение мобильного номера телефона. Распространенная схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз. После этого заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона из которых ранее звонили.

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Место
УкраинаКиев
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
сжечь и этого Остапа и его парковку!
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