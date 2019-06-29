"Четырехзначная сумма к оплате": в Киеве показали схему сверхдорогого "развода"

Вблизи терминала D в аэропорту Борисполь под Киевом появилась сверхдорогая парковка, о сумме оплаты за которую клиенты узнают уже после пользования услугой.

Соответствующую ситуацию в своем Facebook описал киевлянин Антон Гура, сообщив, что каждый раз, улетая за границу на несколько дней, предпочитает оставлять машину на платной парковке возле аэропорта.

По его словам, так запланировал и при поездке в Италию. Он решил воспользоваться услугой новой крытой парковки возле терминала. Как сообщает Гура, табло на въезде сообщало, что стоимость ее в сутки составляет 70 грн. Киевлянин вместе с компанией обрадовались, что парковка настолько красивая и удобная, и "вот она Европа, наконец-то к нам доползла".

Крытый паркинг esnl.ru

"Мы, как и подобает всем прожженным материалистам, на эту акцию повелись. Тем более, что большое табло на въезде в эту парковочную твердыню гласило, что сутки парковки стоят всего 70 грн", - написал он.

По приезду из Италии молодые люди пришли за машиной, снова убедившись в удобстве тоннеля который ведет прямо на парковку.

"Катя сразу все поняла, и сказала: "Европейский паркинг построили, но сейчас нас вернут в суровую украинскую реальность". И вот я аккуратно вставляю свой талончик в автомат и вижу четырехзначную сумму к оплате, за которую можно купить билет на самолет и улететь обратно в Италию вести богемный образ жизни по второму кругу", - удивился мужчина.

Чек за оплату парковки Facebook Антона Гуры

Он сообщил, что подошел к адмнистратору парковки, желая разобраться в ситуации. "Но ехидный прищур этого бориспольского комбинатора дал мне понять, что в голове у этого Остапа Бендера местного разлива давно созрел беспроигрышный план, как уделать всех недовольных. На мой вопрос, почему два дня назад мы въезжали за 70 грн, а сегодня с меня затребовали как за месяц стоянки, мне, хитро прищурившись, ответили: "піди подиви на табло". И я понимаю, что это, бл*ть, шах и мат. Фраза, против которой не попрешь, железобетонный аргумент, ход конем. Поди докажи, что два дня назад на табло были совсем другие цифры. Ловко!", - подытожил Гура.

Пост Антона Гуры Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры Facebook Антона Гуры

Пост Антона Гуры Facebook Антона Гуры

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