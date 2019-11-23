Час пик: выяснилось, откуда дольше всего ехать в Киев утром

Больше всего времени в Киев в час пик занимает дорога из Ходосовки, а меньше всего – с Петропавловской Борщаговки.

Такие результаты показало исследование Лун.Мисто. Указано также точное время, необходимое на дорогу с разных точек пригорода:

Час пик в Киеве Фокус.юа

Ходосивка – "Теремки": 32 минуты Боярка – "Академгородок": 31 минута Гостомель – "Академгородок" 30 минут Борисполь – "Бориспольская": 29 минут Бровары – "Лесная": 28 минут Вишневое – "Теремки": 27 минут Ирпень – "Академгородок": 23 минуты Святопетривське – "Академгородок": 19 минут Гатное – "Теремки": 17 минут Вышгород – "Героев Днепра": 15 минут

Лун.Мисто

Согласно исследованию, больше всего час пик влияет на преодоление пути из Вишневого до "Теремков": добавляет 108% к времени по свободной дороге. Меньше влияет на путь из Борисполя в "Бориспольской".

Во время выполнения работы эксперты использовали данные сервиса Uber Movement, который помогает решать транспортные проблемы. Учитывали информацию о скорости движения на дорогах Киева и области в 8 – 9 утра по четыре дня в апреле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее общественный активист заявил, что в Киеве необходимо сузить 99,9% столичных дорог. По его мнению, это превратит Киев в европейский город с европейской автоинфраструктурой.

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