Главная Новости
23 ноября • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Час пик: выяснилось, откуда дольше всего ехать в Киев утром

Читать материал на украинском

Больше всего времени в Киев в час пик занимает дорога из Ходосовки, а меньше всего – с Петропавловской Борщаговки.

Такие результаты показало исследование Лун.Мисто. Указано также точное время, необходимое на дорогу с разных точек пригорода:

Новости
Киев из-за сильного дождя сковали пробки: карта проезда

Час пик в Киеве

Час пик в Киеве

Фокус.юа

  1. Ходосивка – "Теремки": 32 минуты

  2. Боярка – "Академгородок": 31 минута

  3. Гостомель – "Академгородок" 30 минут

  4. Борисполь – "Бориспольская": 29 минут

  5. Бровары – "Лесная": 28 минут

  6. Вишневое – "Теремки": 27 минут

  7. Ирпень – "Академгородок": 23 минуты

  8. Святопетривське – "Академгородок": 19 минут

  9. Гатное – "Теремки": 17 минут

  10. Вышгород – "Героев Днепра": 15 минут

Час пик: выяснилось, откуда дольше всего ехать в Киев утром

Лун.Мисто

Согласно исследованию, больше всего час пик влияет на преодоление пути из Вишневого до "Теремков": добавляет 108% к времени по свободной дороге. Меньше влияет на путь из Борисполя в "Бориспольской".

Во время выполнения работы эксперты использовали данные сервиса Uber Movement, который помогает решать транспортные проблемы. Учитывали информацию о скорости движения на дорогах Киева и области в 8 – 9 утра по четыре дня в апреле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее общественный активист заявил, что в Киеве необходимо сузить 99,9% столичных дорог. По его мнению, это превратит Киев в европейский город с европейской автоинфраструктурой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги