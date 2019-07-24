Без страховки и отпусков: в Киеве курьеры протестовали против доставки Glovo

В Киеве под офисом компании Glovo прошла акция протеста курьеров, которые требовали улучшить условия труда.

Как пишет "Политическая Критика", около 25 человек открыто заявили, что недовольны новой системой начисления бонусов. Из-за нововведений теперь стало сложнее зарабатывать на доставке еды.

Отмечается, что Glovo обещает заработок до 20 тысяч гривен в месяц. Однако один из протестующих рассказал, что на самом деле это почти невыполнимо. Так, принятие заказа стоит 17 гривен, еще 5,50 грн - за каждый километр. Но основные деньги идут от бонусов. За 10 доставленных заказов в неделю дополнительно начисляют 400 гривен, за 20 – 900 гривен, а за 70 – 4200 гривен. Но отныне минимальные бонусы отменили, а для самого бонуса в 5 тысяч гривен следует доставить 100 заказов.

Курьеры жаловались, что в среднем на доставку одного заказа уходит 45 минут. При этом для выполнения 100 заказов нужно работать по 11 часов в день без выходных – при условии, если заказ поступать непрерывно, чего почти не бывает.

"На прошлой неделе я отработал шесть дней, с понедельника по субботу, с восьми утра до одиннадцати ночи. А у меня семья есть, и она меня практически не видит. И мне не хватило восьми заказов до 70", – поделился один из курьеров.

Также курьеры отметили, что в Glovo они не являются официальными работниками, а всего лишь зарегистрированными пользователями мобильного приложения. В таком случае они не имеют социального страхования, оплачиваемого отпуска и больничных. При этом курьеры сами оплачивают топливо.

Протест курьеров Glovo politkrytyka.org

"В первый же день, это был второй мой заказ, меня машина сбила на Олимпийской. Я написал в техподдержку, что не смогу забрать заказ. Единственное что они сделали – сказали "лечитесь" и сняли с меня рабочее время", – рассказал один из протестующих.

По итогу акции курьеры отметили, что солидарность в их рядах оставляет желать лучшего: "Мы повыходили из системы и остальные теперь заказики ловят". Они добавили, что в Украине нет профсоюза, который бы защитил их права. Уже после акции курьеры обнаружили, что уже получили "бан", и больше не могут принимать заказы. Другие же отключили GPS на телефоне и старались не включать приложение.

Новости В Киеве бандиты отобрали у курьера сумку с деньгами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Вознесенском спуске подрались курьеры Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.

Также в Киеве курьер службы доставки Glovo избил прохожего шлемом. Конфликт возник из-за того, что доставщик проехался на мопеде по подземному переходу.

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