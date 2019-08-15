Без парада? Как пройдет День Независимости в Киеве

Киевляне и гости столицы впервые за последние пять лет будут праздновать День Независимости Украины по новому формату.

Какие мероприятия планируются на 28-ю годовщину и что будет с традиционным парадом – читайте на OBOZREVATEL.

Без парада, но с маршем

Еще в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

"Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил", – пояснил он.

Зеленский отказался от парада на День Независимости

И хотя такое решение президента вызвало негодование у ветеранов АТО, бойцов ВСУ и украинцев в целом, а на имя главы государства даже появилась петиция о проведении парада, Зеленский не отказался от своей инициативы.

Новости Шествие Достоинства вместо парада на День независимости

10 августа на сайте Офиса президента Украины опубликовали праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости, главным акцентом торжества станет лозунг "Дети как будущее страны"

Расписание мероприятия в ОПУ представили следующим образом:

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания – прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев.

Аллея Героев Небесной сотни в Киеве

В этом мероприятии, помимо Зеленского и его семьи, примут участие родные и близкие погибших защитников Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Небесной Сотни и повяжут вокруг сине-желтые ленточки.

Под звук колоколов на Площади Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

Также на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого, в 11:00, начнется марш защитников Украины с участием ветеранов.

Марш защитников Украины

В свою очередь представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Изначально он должен был стартовать в 9:00 утра, почти тогда же, когда и мероприятия, объявленные пресс-службой Офиса президента. Еще в понедельник, 12 августа, организаторы объяснили, что хотели согласовать проведение мероприятий с ОПУ, но переговоры так и не состоялись.

Об официальных мероприятиях организаторы узнали только из пресс-релиза на сайте главы государства, и так как из Офиса предложений так и не поступило, в Движении ветеранов Украины решили придерживаться первоначального плана проведения мероприятия, которое было согласовано с киевской полицией и КГГА.

Правда, на следующий же день встреча между участниками Марша и представителями Офиса президента все же состоялась. Сторонам удалось договорится и прийти к общему консенсусу, в связи с чем Марш защитников Украины перенесен на 11:00.

facebook/spilka.veteraniv.ato

В остальном же, по сообщению организаторов, маршрут остается тем же:

Сбор в 10:00 утра в столичном парке им. Тараса Шевченка, старт марша в 11:00. Первыми колоной пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее Марш пойдет к Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику.

Ориентировочно в 11:30 колона остановится возле ЦУМа для выравнивания, а дальше уже ровным строем дойдет до Майдана Независимости и начнет построение для заключительной части марша.

На Майдане состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия. После окончания официальной части Марша, все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Ожидается, что в марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

Парад на День Независимости в 2015 году.

Организаторы подчеркивают, что Марш был, есть и останется общественным мероприятием, не аффилированным с действующей властью и с какой-то конкретной политической силой.

Мероприятия от КГГА

Помимо организованных Офисом президента мероприятий, киевлян и гостей столицы ожидают праздничные действия, который пройдут в разных районах Киева. Об этом OBOZREVATEL сообщали в Департаменте общественных коммуникаций КГГА.

Торжественные мероприятия в Киеве начнутся 23 августа в День Государственного Флага Украины. В 10:00 утра планируется церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины у здания Киевского городского совета и в районах города Киева. После состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшие значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

Дополнительные мероприятия в этот день пройдут в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", на Софиевской площади, в Сырецком и Голосеевском парках, а также в парке "Победа" и им. Тараса Шевченко, и на улице Маршала Тимошенко,16.

23 и 24 августа на Певческом поле состоится Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина".

Непосредственно на 24 августа запланировано молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах г. Киева.

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Чествование памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.

Возложение цветов в районах города Киева к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях

В 13:00 у здания Киевского горсовета состоится праздничное мероприятие по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

Кроме этого в Киеве пройдет уличный социальный фестиваль "Карта мечты – 2019" (ул. Крещатик, от ул. Прорезной до здания главного отделения Укрпочты, 13.00-17.00);

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины" (Русановская набережная - Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 9.00-13.00);

Всеукраинский фестиваль от Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г. Киев);

Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и Правительственным кварталом;

Показ коллекции бренда SEREBROVA в рамках концепции "Ukraine Now" (Пешеходный (Парковый) мост через реку Днепр, 19.00-21.00);

Праздничная концертная программа ко Дню Независимости Украины (Контрактовая площадь, сквер у памятника П. Сагайдачному).

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