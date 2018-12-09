Авария самолета в ''Борисполе'': появились противоречивые данные

В Международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об аварийной посадке самолета.

Об этом пишет УНН. В линейном отделении полиции аэропорта корреспонденту сообщили, что все самолеты, которые садились в аэропорту, приземлялись в штатном режиме.

"Нет у нас такой информации. Я звонил в центральную диспетчерскую: не было у нас никаких аварий ", - сообщили в линейном отделении полиции в аэропорту "Борисполь"

В то же время отдельные рейсы не летят в "Борисполь" из-за тумана.

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