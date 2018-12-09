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/Новости Киева

Авария самолета в ''Борисполе'': появились противоречивые данные

4.2тЧитать материал на украинском

В Международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об аварийной посадке самолета.

Об этом пишет УНН. В линейном отделении полиции аэропорта корреспонденту сообщили, что все самолеты, которые садились в аэропорту, приземлялись в штатном режиме.

"Нет у нас такой информации. Я звонил в центральную диспетчерскую: не было у нас никаких аварий ", - сообщили в линейном отделении полиции в аэропорту "Борисполь"

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В то же время отдельные рейсы не летят в "Борисполь" из-за тумана.

Авария самолета в ''Борисполе'': появились противоречивые данные
Авария самолета в ''Борисполе'': появились противоречивые данные

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Авария самолета в ''Борисполе'': появились противоречивые данные

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту в Жулянах произошло ЧП с самолетом авиакомпании "Мотор Сич". Як-40 (UR-MSX) столкнулся с техническим автомобилем.

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