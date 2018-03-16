Аваков вывел на улицы Киева вооруженные патрули

Министр внутренних дел Арсел Аваков поручил усилить в Киеве меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Меры ввели в пятницу, 16 марта. Они продлятся до "особого распоряжения", передает "Украинская правда" со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко.

"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - рассказал Шевченко.

"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - отметил он.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.

Как писал "Обозреватель", Аваков запретил россиянам голосовать за Путина в Украине.