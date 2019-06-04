Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими ребенка: фото и детали разговора

Министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей убитого 5-летнего Кирилла Тлявова, в смерти которого подозревают полицейских.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - сказал Аваков.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла mvs.gov.ua

Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла mvs.gov.ua

В МВД сообщили, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Договорились, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Руководитель Нацполиции также сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области перечислят семьи убитого мальчика свой однодневный заработок. В то же время Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика, заверил Князев.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла mvs.gov.ua

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