Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими ребенка: фото и детали разговора

Министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей убитого 5-летнего Кирилла Тлявова, в смерти которого подозревают полицейских.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - сказал Аваков.
Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла
mvs.gov.ua
Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.
Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла
mvs.gov.ua
В МВД сообщили, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Договорились, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.
Руководитель Нацполиции также сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области перечислят семьи убитого мальчика свой однодневный заработок. В то же время Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика, заверил Князев.
Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла
mvs.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!