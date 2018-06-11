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Могут ли из Киева убрать маршрутки: появился ответ властей

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В Киеве городские власти пока не планируют запрещать работу маршрутных такси.

Также нет четких планов относительно их замены на автобусы. Такой ответ дали в КГГА на запрос издания "Апостроф".

Напомним, что в мае КГГА утвердила разработку Городской комплексной целевой программы повышения организации и обеспечения безопасности дорожного движения до 2022 года. Одним из предложений этой программы было намерение "убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев", поскольку 40% столичных маршруток работают незаконно.

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В горадминистрации пояснили, что этот проект Городской программы направлен исключительно на реорганизацию маршрутной сети, развитие транспортного обслуживания пассажиров и обновление транспорта предприятия "Киевпастранс". Также в КГГА отметили, что говорить о сроках реализации плана пока рано.

"Разработка качественной городской программы по безопасности дорожного движения требует научно-технических исследований, создания нормативно-методической базы и подготовки специалистов по безопасности дорожного движения... Поэтому говорить о том, что предусматривает программа, преждевременно", - говорится в ответе департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве у маршрутного такси №189 на ходу отвалились колеса.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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