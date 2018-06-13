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В Киеве тысячи домов остались без горячей воды: Кличко прояснил конфликт с "Нафтогазом"

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В Киеве из-за долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогаз" около 3000 домов остаются отключенными от горячей воды и систем отопления.

Сумма задолженности составляет почти 5 млрд гривен, сообщил в эксклюзивном комментарии для ObozTV Киевской городской глава Виталий Кличко.

"Мы должны решать конфликтные вопросы в судах, но киевляне не должны быть заложниками этой ситуации. У нас есть ключевое требование ― через суд достичь включения газа. На сегодня отключенными от систем горячего водоснабжения и отопления остаются почти 3000 домов Киева", ― рассказал Кличко.

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Он заявил, что Киевская горадминистрация ведет переговоры с представителями компании "Нафтогаз".

"Шантажа с отключением газа быть не должно", ― отметил Виталий Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, во время передачи компании "Киевэнерго" в коммунальную собственность "всплыли" миллиардные долги. Из-за этого компания "Нафтогаз" решила отключить ряд котельных в столице с требованием выплатить ей всю сумму.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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