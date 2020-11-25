Андреевскую церковь в Киеве показали после масштабной реставрации в 11 лет
В Киеве в Андреевской церкви близится к завершению обустройство интерьера после комплексной реставрации, начатой в 2009 году.
Как рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на странице в Facebook, одна за другой возвращаются отреставрированные иконы в иконостас, налаживаются внутренние инженерные сети, демонтируются строительные леса.
"Везде что-то чистится, убирается и подправляется", – отметил он. Открытие церкви запланировано на декабрь 2020 года.
Так, за последние дни в иконостас Андреевской церкви возвращены 20 икон XVIII века:
"Рождество Богородицы"
"Преображение"
"Введение Богородицы в храм"
"Благовещение"
"Пророки" (с Соломоном)
"Пророки" (с Давидом)
"Покрова"
"Успение Богородицы"
"Крещение Господне"
"Сретение"
"Обрезание"
"Рождество Христово".
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата.