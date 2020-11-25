Андреевскую церковь в Киеве показали после масштабной реставрации в 11 лет

В Киеве в Андреевской церкви близится к завершению обустройство интерьера после комплексной реставрации, начатой в 2009 году.

Как рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на странице в Facebook, одна за другой возвращаются отреставрированные иконы в иконостас, налаживаются внутренние инженерные сети, демонтируются строительные леса.

"Везде что-то чистится, убирается и подправляется", – отметил он. Открытие церкви запланировано на декабрь 2020 года.

Так, за последние дни в иконостас Андреевской церкви возвращены 20 икон XVIII века:

"Рождество Богородицы"

"Преображение"

"Введение Богородицы в храм"

"Благовещение"

"Пророки" (с Соломоном)

"Пророки" (с Давидом)

"Покрова"

"Успение Богородицы"

"Крещение Господне"

"Сретение"

"Обрезание"

"Рождество Христово".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата.