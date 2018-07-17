200 детей под угрозой: отравивший школьников киевский лагерь возобновил работу

ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" возобновило работу в нарушение предписания управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
"Сегодня руководством учреждения было противоправно начато смены и в лагерь заехали 200 детей", - сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр горган, передает "Украинская правда".
Губернатор добавил, что очередная экспертиза подтвердила наличие в лагере опасной инфекции.
"Повторное исследование, которое было 13 июля, в третий раз подтвердило наличие патогенной инфекции на территории пищеблока - наличие стафилококка и кишечной палочки обнаружены в третий раз... Учитывая такое наглое нарушение законодательства в уголовном производстве, которое расследуется областной прокуратурой, будут новые эпизоды. А со своей стороны КОДА инициирует судебный иск о закрытии заведения", - сказал он.
Горган добавил, что администрация области известила полицию и прокуратуру о незаконных действиях.
"В суд будет обращаться также управление Госпродпотребслужбы области, поскольку не устранили нарушение закона, указанное в предписании. Мы же со своей стороны будем обращаться по закрытию", - отметил он.
По словам главы Киевской ОГА, в начале сезона лагерь получил все необходимые разрешения, но установленные при проверке нарушения не были устранены.
"Более того, они нарушили предписание о приостановлении работы. Госпродпотребслужба имеет право приостанавливать работу на 10 дней для устранения выявленных нарушений. Но они и этого срока не выдержали, и нарушений не устранили. Поэтому подавать в суд по закрытию. Также будем требовать привлечения к ответственности должностных лиц лагеря, допустивших нарушения закона", - подчеркнул Горган.
Губернатор также прокомментировал состояние пострадавшей девочки, которая ранее впала в кому.
"К большому сожалению, улучшение нет. Состояние не изменилось. Она в крайне тяжелом состоянии. Ребенок 15-е сутки в коме", - сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в частном детском лагере "Славутич" произошло массовое отравление детей.