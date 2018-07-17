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200 детей под угрозой: отравивший школьников киевский лагерь возобновил работу

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ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" возобновило работу в нарушение предписания управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"Сегодня руководством учреждения было противоправно начато смены и в лагерь заехали 200 детей", - сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр горган, передает "Украинская правда".

Губернатор добавил, что очередная экспертиза подтвердила наличие в лагере опасной инфекции.

"Повторное исследование, которое было 13 июля, в третий раз подтвердило наличие патогенной инфекции на территории пищеблока - наличие стафилококка и кишечной палочки обнаружены в третий раз... Учитывая такое наглое нарушение законодательства в уголовном производстве, которое расследуется областной прокуратурой, будут новые эпизоды. А со своей стороны КОДА инициирует судебный иск о закрытии заведения", - сказал он.

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Горган добавил, что администрация области известила полицию и прокуратуру о незаконных действиях.

"В суд будет обращаться также управление Госпродпотребслужбы области, поскольку не устранили нарушение закона, указанное в предписании. Мы же со своей стороны будем обращаться по закрытию", - отметил он.

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По словам главы Киевской ОГА, в начале сезона лагерь получил все необходимые разрешения, но установленные при проверке нарушения не были устранены.

"Более того, они нарушили предписание о приостановлении работы. Госпродпотребслужба имеет право приостанавливать работу на 10 дней для устранения выявленных нарушений. Но они и этого срока не выдержали, и нарушений не устранили. Поэтому подавать в суд по закрытию. Также будем требовать привлечения к ответственности должностных лиц лагеря, допустивших нарушения закона", - подчеркнул Горган.

Губернатор также прокомментировал состояние пострадавшей девочки, которая ранее впала в кому.

"К большому сожалению, улучшение нет. Состояние не изменилось. Она в крайне тяжелом состоянии. Ребенок 15-е сутки в коме", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в частном детском лагере "Славутич" произошло массовое отравление детей.

Персона
Александр Горган
Место
Украина
Объект
отравились дети
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