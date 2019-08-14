"Звездные Войны-9": трейлер, отзывы, когда выйдет

"Звездные войны" – легендарная киносага, в которой одна только основная временная линейка насчитывает восемь эпизодов. Девятый – "Скайуокер. Восход", – как раз должен выйти грядущей зимой.

Рейтинги ожидания – 86 % по шкале "КинопоискаЦ, а значит, преданные фанаты замерли в ожидании новой – и последней! – главы из жизни любимых героев.

Когда выйдет фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" 2019?

Мировая премьера девятого эпизода саги состоится 18 декабря 2019 года. Украинским зрителям повезло: они смогут увидеть фильм в этот же день

О чем были предыдущие фильмы "Звездные Войны"?

В 1977 году вышел первый фильм из серии "Звездных войн". Вот только хронологически он был не первым, а аж четвертым: Джордж Лукас, создатель саги, написал сценарии сразу для шести фильмов, но снимать начал с четвертой части, которая оказалась самой простой с технической точки зрения.

В "Новой надежде" зритель знакомится с главными героями так называемой "оригинальной трилогии": принцессой Леей Органой, юным Люком Скайуокером, еще не знающим о своем происхождении, и пилотом-наемником Ханом Соло. Действие происходит в глубинах космоса, перемещаясь с планеты на планету. Принцесса Лея возглавляет отряд повстанцев, сражающихся с главным злодеем Империи – лордом Дартом Вейдером.

Эпизоды "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" продолжают сюжет, начатый "Новой надеждой", война ужесточается, добираясь до крайних рубежей галактики, планеты гибнут одна за другой под гнетом жестокого Императора Дарта Сидиуса и его верного ученика Дарта Вейдера, и только троица главных героев смело противостоит сгущающейся тьме.

Затем наступает перерыв: до 1999 года фильмы "Звездных войн" не выходят. Наконец анонсируется вторая трилогия, "трилогия-приквел", хронологически – три первых эпизода саги.

"Скрытая угроза", "Атака клонов" и "Месть ситхов" относят зрителей на несколько десятилетий в прошлое, когда Империя еще звалась Республикой, Дарт Сидиус не был обезображен шрамами и кровавыми деяниями, а Дарта Вейдера не существовало. Зрителю рассказывается история Энекена Скайуокера, мальчика-раба с пустынного Татуина, чья жизнь резко изменилась после знакомства с рыцарями-джедаями Квай Гонном Джинном и Оби Ваном Кеноби.

Оказывается, что внутри Эни скрыта большая Сила. Чтобы научиться управлять ею, мальчик становится учеником джедаев – падаваном. Перед зрителем проносятся годы его жизни, детство и юность, его успехи, радости и потери, первая влюбленность, перерастающая в большую и красивую любовь. Но этой любви не суждено длиться долго, потому что за Энекеном уже присматривает Темная сторона, желающая получить в свое распоряжение его Силу. Финал третьего эпизода и начало "Новой надежды" сходятся воедино. Круг замыкается.

Третья трилогия была анонсирована в конце 2012 года. Действие фильмов "Пробуждение Силы" и "Последние джедаи" происходит спустя 30 лет после падения Империи, но в галактике по-прежнему идут звездные войны: теперь власть захвачена неким Первым Орденом, и его владыка – лорд Сноук, - не лучше, чем Дарт Вейдер, а его ученик – Кайло Рен, – настоящее воплощение жестокости. Противниками Первого Ордена неожиданно становятся давно знакомые герои – Лея Органа, Люк Скайуокер и Хан Соло, а также девушка по имени Рэй, чье происхождение неизвестно.

О чем будет фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход"?

Девятый и последний эпизод великой саги должен дать ответы на множество вопросов. Кто такая Рэй? Будет ли повержен Кайло Рен? Какая судьба ждет главных героев? И воцарится ли, наконец, в галактике долгожданный мир?

Где смотреть фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход"?

Безусловно, финал такой грандиозной истории лучше всего смотреть на большом экране. Если же это невозможно, через некоторое время фильм непременно появится в онлайн-кинотеатрах.

Кто снял фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход"?

Режиссером ленты выступил Джей Джей Абрамс – это его первая режиссерская работа в саге "Звездных войн", однако он уже продюсировал предыдущие два фильма.

Джей Джей Абрамс – режиссер сериала "Остаться в живых" и фильмов серии "Стартрек", так что фанаты возлагают на него большие надежды, полагая, что он сможет достойно закончить многолетнюю историю.

Трейлер фильма "Звездные Войны: Скайуокер. Восход"

Чтобы погрузиться в атмосферу саги, достаточно посмотреть официальный трейлер последнего фильма: минималистичный, напряженный и, конечно, интригующий.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Донал Глисон, Люпита Нионго, Оскар Айзек и Джон Бойега. К роли Люка Скайуокера вернулся Марк Хэммил.

Умершая в 2016 году Кэрри Фишер, исполнительница роли Леи Органы, появится в эпизодах, которые успели снять с актрисой. Что символично, в фильме также снимается дочь Кэрри – Билли Лурд.

Первые отзывы о фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Фильм пока никто не видел – отзывов нет, однако в интернете можно прочитать массу фанатских теорий о происхождении Рэй и о том, чем же закончится легендарная сага.

Судя по нарастающему ажиотажу, фильм можно смело назвать одним из самых ожидаемых в году.

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