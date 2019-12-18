"Заканчиваю карьеру": Дорн сделал неожиданное заявление

Украинский музыкант Иван Дорн решил завязать с карьерой певца и стать актером.

Такое заявление он сделал, комментируя съемки в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", передает ТАСС.

"Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме", – рассказал Дорн.

По словам артиста, он поверил, поскольку Серебренников для него – безусловная величина, как режиссер. Музыканта больше всего волновало после того, как он снялся, остался ли довольным мэтр.

Иван Дорн в фильме Серебренникова instagram/dorn_ivan

"А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером", – добавил Дорн.

В свою очередь, в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины, процитировали слова самого Серебренникова.

Иван Дорн в фильме Серебренникова "Петровы в гриппе" instagram/dorn_ivan

"Прежде всего, оказалось, что Ваня – замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме "Петровы в гриппе" он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное", – отметил режиссер.

По сюжету, Петровы – обычная семья: он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын. Однако повседневная реальность взрывается в тот момент, когда все они заболевают гриппом.

Иван Дорн в фильме Серебренникова "Петровы в гриппе" instagram/dorn_ivan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн выпустил ремейк клипа "Танці" группы "Воплі Відоплясова", который вышел в 1989 году.

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