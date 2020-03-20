Ударил беременную, изменял с двумя любовницами: как Машков из "Ликвидации" получил репутацию бабника

Российскую кинозвезду Владимира Машкова всегда окружали поклонницы. Талантливый и сексуальный актер выделяется своей мужественной харизмой и волевым характером. Женщины от таких мужчин сходят с ума. Не случайно о романах Машкова ходит много слухов.

Рассказываем о четырех главных женщинах в его жизни и том, как переплелись их судьбы.

Елена Шевченко

Азы актерской профессии Владимир начал постигать в Новосибирском театральном училище, где пользовался успехом у сокурсниц, в том числе у своей будущей жены Елены Шевченко. Молодой человек ухаживал за ней. Как-то раз он гостил у девушки и попросил у нее разрешения помыться в душе, так как у него в общежитии не было горячей воды.

Когда Владимир отправился в ванную, Лену навестил отец, который увидел под душем голого парня и выгнал его. Препятствия только укрепили связь молодых людей, которые решили пожениться.

У возлюбленной Машкова был такой же упрямый и вспыльчивый характер, как и у него самого. Как-то девушка решила побывать на родине Владимира, в Новокузнецке. Она прилетела в местный аэропорт, но любимого с цветами там не было. Тогда Елена взяла такси и самостоятельно нашла дом Машковых. Целеустремленная девушка даже залезла в окно комнаты своего будущего мужа.

Темпераментная пара неоднократно устраивала громкие ссоры и страстные примирения. Как-то они в очередной раз бурно выясняли отношения и Владимир ударил беременную Елену по лицу. Шевченко сильно на него обиделась и написала жалобу на имя ректора театрального училища. Машкова это очень разозлило.

Он бросил жену и отправился в столицу, где стал студентом Школы-студии Московского художественного академического театра. Шевченко переехала в Новокузнецк, где у нее родилась дочь Маша. Затем она собралась к мужу в столицу и попросила его помочь ей поступить в ГИТИС, но Владимир не сделал этого. Молодые люди развелись.

Сейчас первая жена Машкова снимается в кино и играет на сцене. Однажды бывший муж пригласил Елену сыграть роль в своем фильме "Сирота казанская". Они помирились и забыли о прошлых обидах.

Алена Хованская

Следующей возлюбленной актера стала Алена Хованская – ученица Олега Табакова. Машков сделал девушке предложение и она согласилась стать его женой. Семейное счастье у них длилось недолго.

По слухам, любвеобильный Владимир изменял супруге. Говорили, что актер часто ездил на гастроли в Новосибирск, где его ждали две любовницы.

Ксения Терентьева

Журналистка Ксения Терентьева познакомилась с Машковым на фестивале "Кинотавр". Она интервьюировала известного актера и не устояла перед его обаянием.

По вероисповеданию Владимир католик. Чтобы повенчаться с любимым мужчиной Ксения крестилась в костеле. Позже она занималась разработкой костюмов к театральным постановкам мужа и выучила английский язык перед поездкой в Голливуд, куда Машкова пригласили сниматься. Счастливая семейная жизнь Ксении и Владимира длилась 3 года.

Оксана Шелест

Во время съемок голливудского фильма "Давай сделаем это по-быстрому" актер встретил свою коллегу Оксану Шелест, которая ранее была замужем и воспитывала сына.

Машков влюбился в красавицу и они поженились, но характер Владимира не изменился. Он продолжал ходить "налево". Оксана не выдержала измен и развелась с Машковым. Сейчас Владимир снова свободен.

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