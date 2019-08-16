"Викинги", 6 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы, смотреть онлайн

"Викинги" - это популярный канадско-ирландский исторический сериал, который продолжается с 2013 года.

Впрочем, создатель Майкл Херст не позиционирует свой проект как исторический, потому что при написании сценария использовались в основном сказания, легенды и пересказы историй из уст в уста, а не реальные исторические справки.

Сейчас поклонники ожидают выхода уже шестого сезона "Викингов" и неизвестно, сколько их еще будет до тех пор, пока не будет принято решение завершить сериал и поставить в сюжете точку. (Здесь вы можете прочитать все о втором сезоне сериала "Охотник за разумом").

Когда выйдет "Викинги" 6 сезон?

Все предыдущие сезоны делились на две половины, сначала выходили первые десять серий, спустя какое-то время презентовались вторые. Шестой сезон "Викингов" не станет исключением, первая половина выйдет осенью 2019 года, а вот когда появится вторая – неизвестно. Вероятнее всего, во второй половине 2020 года.

Съемки нового сезона начались в 2017 году на территории Ирландии.

О чем сериал "Викинги"?

С первого по четвертый сезон включительно зрители наблюдают приключения знаменитого викинга Рагнара Лодброка. Поговаривали, что он прямой потомок Одина, и поэтому имеет всяческое право претендовать на любую власть.

Каждый сезон раскрывал истории этого культового для скандинавской мифологии персонажа, знакомил с его близкими друзьями, преданными последователями, заклятыми врагами и любимыми женщинами. Вместе с Рагнаром зритель переживал любовь, ненависть, мучительную боль, гордость, счастье, разочарование, и все прочие человеческие чувства.

Но с пятого сезона зритель прощается с Рагнаром (он появляется всего несколько раз во флэшбеках) и фокус смещается на его враждующих между собой сыновей, которые также являются не последними фигурами в сагах о викингах. У каждого из них свой собственный непростой путь, и, вероятно, зрители смогут наблюдать и его целиком точно так же, как это было с Рагнаром Лодброком.

В сериале фигурирует огромное количество исторических личностей, про каждого из которых можно что-то узнать как минимум из википедии.

О чем будет 6 сезон сериала "Викинги"?

Создатели предпочитают молчать о том, что планируется в новом сезоне сериала. Известно, что главные герои будут двигаться по Великому шелковому пути, столкнутся с китайской цивилизацией и Киевской Русью. Именно там появится новый персонаж князь Олег, которому, судя по намекам, отведена немалая часть сюжета.

Также ходят слухи о том, что этот сезон может стать последним для Лагерты, персонажа, которого с самого первого сезона отыгрывает актриса Кэтрин Уинник. Такая теория появилась из-за того, что актриса, во-первых, попробует себя в качестве режиссера одной из серий и, вероятно, сама "убьет" свою героиню, во-вторых, опубликовала в инстаграме фото окровавленной Лагерты.

Где смотреть сериал "Викинги" онлайн?

Сериал можно посмотреть на официальном сайте телеканала History, но это требует свободного владения английским языком. Русскоязычные зрители могут купить подписку на Амедиатеку, которая позволяет посмотреть "Викингов", а также многие другие сериалы, в высоком качестве и профессиональной озвучке.

Кто снимал "Викингов"?

Создатель проекта – Майкл Херст, известный британский сценарист. Он известен по таким работам, как "Тюдоры", "Елизавета" и "Золотой век". В качестве продюсера Херст работал над сериалами "Камелот" и "Борджиа".

Главный режиссер сериала "Викинги" - Юхан Ренк, шведский специалист, который работал над такими сериалами, как "Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие" и "Чернобыль".

У сериала огромная съемочная команда, которая включает в себя десятки продюсеров, операторов, режиссеров отдельных серий, сценаристов, операторов, специалистов по скандинавской истории, дизайнеров по костюмам, художников-постановщиков и композиторов.

Трейлер

Полноценного трейлера, проливающего свет на сюжет, пока что нет, но создатели презентовали зрителям тизер-трейлер, благодаря которому можно прочувствовать особую атмосферу сериала и полюбоваться любимыми героями. Вы можете посмотреть его прямо сейчас.

Отзывы на "Викинги" 6 сезон

Трейлер вызвал смешанную реакцию поклонников сериала. Многие из них опасаются "клюквы" о временах Руси при правлении князя Олега.

"Порадовали. Пока датчане (даны,викинги,грабители) в пещерах жили, на Руси уже дворцы стояли ...Или это викинги нам все построили ,а для себя сил не хватило?!", "Боже... Надеюсь с Козловским это фейк", "Больше клюквы, Богу клюквы!", "А, Ивар выходит у них на Русь подался.. там такой смешной терем на 5 секунде, блин.. Кстати по сагам, Хвитсерк был одним из конунгов Гардарики, может и до этого дойдут...", — написали в комментариях к трейлеру.

Актерский состав

Известно, что к своим ролям вернутся следующие актеры основного состава: Кэтрин Винник (Лагерта), Густаф Скарсгорд (Флоки), Александр Людвиг (Бьерн Железнобокий), Петер Францен (Харальд Прекрасноволосый), Алекс Хег (Ивар Бескостный), Марко Ильсе (Хвитсерк) и Джордан Патрик Смит (Убба).

Из исполнителей второстепенных ролей над новым сезоном работали: Джорджия Херст (Товри), Фердия Уолш-Пило (Альфред), Адам Коуплэнд (Кетиль Плосконосый), Келли Кэмпбелл (Ингвильд), Рошин Мерфи (принцесса Эльсвита), Рагнхейдюр Рагнарсдоттир (Гуннхильд) и Стивен Беркофф (конунг Олаф).

Громкой новостью стало то, что к касту присоединился российский актер Данила Козловский в роли Вещего Олега.

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