Появился русскоязычный трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне

В сети появился русскоязычный трейлер скандального документального фильма от HBO о короле поп-музыки Майкле Джексоне "Покидая Неверленд".

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале AMEDIATEKA. В нем рассказывается о Уэйде Робсоне и Джеймсе Сэйфчаке, которые не хотят больше молчать о том, что происходило с ними в детстве (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Посредством душераздирающих интервью лента раскрывает историю продолжительного абьюза и исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя. Режиссер картины Дэн Рид говорит, что его проект стоит рассматривать не столько как ленту о поп-короле, а сколько как универсальную историю о том, как больно порой нам могут сделать те, кого мы любим больше всего на свете", – сказано в описании.

В трейлере повествуется о том, как Джексон пригласил ребенка в Неверленд. "Ты попадаешь внутрь и забываешь все свои проблемы. Ты в Неверленде". Мать одной из предполагаемых жертв рассказала, что артист создавал впечатление доброго человека, который играл с детьми. Никто и не предполагал, что над ними совершали насилие.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке",

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