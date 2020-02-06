Великие, но фатально невезучие: кому из легенд кино так и не дался "Оскар"

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby состоится вручение премии "Оскар". За все время существования было вручено более трех тысяч статуэток сотням работников киносферы, но некоторые из них так и остались без престижных наград.

Специалист по звуковому монтажу Грег Расселл был номинирован 17 раз, но так и не получил статуэтку, а художник Роланд Андерсон и композитор Алекс Норт получили по 15 "холостых" номинаций каждый. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, кто еще из звезд кинематографа остался без "Оскара".

Так, золотых статуэток нет у Альфреда Хичкока, Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Гленн Клоуз, Ричарда Бертона, Кэри Гранта, Джуди Гарленд, Джонни Деппа.

Стэнли Кубрик

Альфред Хичкок

Джонни Депп

Питер О'Тул в 1963 году должен был выигрывать актерскую статуэтку за роль в "Лоуренсе Аравийском", получившем в итоге 7 "Оскаров", — но ему не удалось. Всего у О'Тула за карьеру было 8 неудачных номинаций — это рекорд в актерских категориях. Впрочем, в 2003-м Киноакадемия вручила британцу почетный "Оскар".

Питер О'Тул

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 января, в Лос-Анджелесе Гильдия киноактеров США вручила свою главную премию ленте "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

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