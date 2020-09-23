В сети опубликовали запрещенные в СССР эротические фото

Миф о том, что секса в СССР не было коснулся и сферы фотографии. Считалось, что простые советские граждане могли появляться на снимках только при полном обмундировании, ведь "голые" кадры были чем-то недостойным.

Однако, как заявил популярный белорусский блогер Максим Мирович, в 1990 году в городе Омске прошла персональная выставка, на которой были представлены ранее запрещенные эротические снимки фотографа Николая Бахарева – они произвели эффект "разорвавшейся бомбы". Несколько ярких примеров он привел в своем блоге на сайте Live Journal.

Первые фото Бахарева, которые опубликовал блогер – из серии "Отношения" и "На природе". По словам Мировича, они больше не эротические, а просто "с участием обнаженной натуры".

Далее он поделился эротическими фото Бахарева из цикла "В интерьере". По словам блогера, они ему нравятся меньше, ведь технические средства тех лет не позволяли установить дома качественное освещение.

"Портреты в интерьере за авторством Николая Бахарева мне нравятся меньше, так как технические средства тех лет не позволяли установить дома качественное освещение. Самое интересное закрыл плашкой, можете сами додумать, что там было", – написал Мирович.

Николай Сергеевич Бахарев родился в 1946 году. Сначала он работал слесарем на Новокузнецком металлургическом комбинате, а в семидесятые годы увлекся фотографией – начал работать в качестве фотографа в службе быта, а также работал как свободный фотохудожник в жанре "ню" – снимая обнаженные портреты советских граждан.

В советские годы фотознімки Николая Бахарева запрещались – у него не было никаких персональных выставок, да и сами работы нигде не афишировались. Только уже в последние годы СССР Николай начал показывать публике свои работы.

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