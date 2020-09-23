Топ-темы:

В сети опубликовали запрещенные в СССР эротические фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,5 т.
В сети опубликовали запрещенные в СССР эротические фото. Источник: maxim-nm.livejournal.com

Миф о том, что секса в СССР не было коснулся и сферы фотографии. Считалось, что простые советские граждане могли появляться на снимках только при полном обмундировании, ведь "голые" кадры были чем-то недостойным.

Однако, как заявил популярный белорусский блогер Максим Мирович, в 1990 году в городе Омске прошла персональная выставка, на которой были представлены ранее запрещенные эротические снимки фотографа Николая Бахарева – они произвели эффект "разорвавшейся бомбы". Несколько ярких примеров он привел в своем блоге на сайте Live Journal.

Первые фото Бахарева, которые опубликовал блогер – из серии "Отношения" и "На природе". По словам Мировича, они больше не эротические, а просто "с участием обнаженной натуры".

maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com

Далее он поделился эротическими фото Бахарева из цикла "В интерьере". По словам блогера, они ему нравятся меньше, ведь технические средства тех лет не позволяли установить дома качественное освещение.

"Портреты в интерьере за авторством Николая Бахарева мне нравятся меньше, так как технические средства тех лет не позволяли установить дома качественное освещение. Самое интересное закрыл плашкой, можете сами додумать, что там было", – написал Мирович.

maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com
maxim-nm.livejournal.com

Николай Сергеевич Бахарев родился в 1946 году. Сначала он работал слесарем на Новокузнецком металлургическом комбинате, а в семидесятые годы увлекся фотографией – начал работать в качестве фотографа в службе быта, а также работал как свободный фотохудожник в жанре "ню" – снимая обнаженные портреты советских граждан.

В советские годы фотознімки Николая Бахарева запрещались – у него не было никаких персональных выставок, да и сами работы нигде не афишировались. Только уже в последние годы СССР Николай начал показывать публике свои работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о 8 фильмах, которые были запрещены в СССР. Читайте также о том, в каких советских фильмах нашли нелицеприятную правду о торговле в СССР.

СССРфотографиикино
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook