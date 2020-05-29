В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу

Теперь жители столицы могут наслаждаться фильмами на большом экране, не выходя из своих авто.

Почти 70 машин приехало на открытие. Во время просмотра зрители оставались в своих автомобилях, а звук транслировался через FM-волну. Администраторы кинотеатра были в масках и перчатках. Контроль билетов осуществлялся бесконтактно.

Автокинотеатр Kinolife Cinema работает на территории паркинга Арт-Завода "Платформа" ежедневно. Посмотреть афишу и приобрести билеты можно на сайте.

Репертуар будет меняться каждую неделю, так что впереди еще много замечательных фильмов. Kinolife Cinema ждет вас в гости. Без положительных эмоций и хорошего настроения домой не отпустит.

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