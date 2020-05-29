Главная Новости
29 мая • обновлено в 14:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу

701
Читать материал на украинском

Теперь жители столицы могут наслаждаться фильмами на большом экране, не выходя из своих авто.

В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу

Почти 70 машин приехало на открытие. Во время просмотра зрители оставались в своих автомобилях, а звук транслировался через FM-волну. Администраторы кинотеатра были в масках и перчатках. Контроль билетов осуществлялся бесконтактно.

В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу

Автокинотеатр Kinolife Cinema работает на территории паркинга Арт-Завода "Платформа" ежедневно. Посмотреть афишу и приобрести билеты можно на сайте.

В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу

Репертуар будет меняться каждую неделю, так что впереди еще много замечательных фильмов. Kinolife Cinema ждет вас в гости. Без положительных эмоций и хорошего настроения домой не отпустит.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги