В Италии умерла культовая актриса Франка Валери: что о ней известно

Известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в воскресенье, 9 августа в Риме.

Актриса умерла в своей квартире во сне. Ее похоронят в понедельник, 10 августа, сообщило издание Today.

Настоящее имя актрисы – Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Поскольку в 1938 году в Италии были приняты антисемитские "расовые законы", отец будущей актрисы, который был евреем, бежал в Швейцарию вместе с ее братом. Девушка осталась на родине и не подверглась репрессиям только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.

Франка Валери в фильме "Знак Венеры" Today

Франка с юношеских лет увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе стал фильм Федерико Феллини "Огни варьете", снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году. За долгие годы работы в кино и на телевидении Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи.

Франка Валери Today

Она снималась вместе с такими звездами итальянского комедийного кино, как Тото и Альберто Сорди.

В 1960-е годы актриса много работала на итальянском телевидении, став одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 1970-е годы она стала писать сценарии телесериалов, в которых потом снималась. Актерской деятельностью она занималась до начала 2000-х годов.

Франка Валери умерла в возраст 100 лет Today

В 2020 году актриса была удостоена национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за выдающуюся карьеру в кинематографе.

Валери была удостоена национальной кинопремии Италии Today

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 25 июля умерла актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром".