В Дании показали мультфильм о мужчине с самым большим половым органом. Видео

В Дании состоялась премьера нового мультфильма, где главный герой Джон Диллерманд появляется с самым большим половым органом. В ролике говорится, что он "не может ничего с ним сделать".

Так, показ ленты прошел на телеканале для детей DR Ramasjang. Об этом сообщает издание SVT (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в мультфильме половой орган Джона "выручает" его в разных жизненных ситуациях. Например, когда мужчине нужен поводок для собаки или же когда сосед нуждается в помощи, чтобы повесить флаг.

Иногда половой орган живет своей жизнью, например, когда он крадет мороженое у ребенка.

Стоит отметить, что лента предназначена для детей в возрасте от четырех до восьми лет. Всего будет транслироваться 20 серий сериала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии в одном из парков Пернамбуку открыли скульптуру в виде женского полового органа под названием "Дева". Автором является художница Джулиани Нотару.