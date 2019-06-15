Умер легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

В Риме в возрасте 96 лет умер известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла. "Я никогда не хотел, чтобы наступил этот день. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла.

Как передает La Repubblica, режиссер умер дома, он длительное время болел. Дзеффирелли похоронят на кладбище Святых врат во Флоренции, прощание с режиссером запланировано на 17 июня.

Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию "Оскар", получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды — премию "Эмми". Депутат Сената Италии в 1994—2001 годах.

В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское Движение Сопротивления. После соединения Сопротивления с 1-м Гвардейским полком Вооружённых сил Великобритании выполнял функции военного переводчика. В 2004 году королева Великобритании Елизавета II перевела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи, он стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почетного рыцаря Великобритании.

Дзеффирелли режиссером экранизаций произведений Шекспира "Укрощение строптивой" (1967 год) и "Ромео и Джульетта" (1968). Также снял фильмы "Гамлет" (1990), "Воробей" (1993) "Джейн Эйр" (1996), "Чай с Муссолини" (1999) и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

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