Украинский фильм впервые покажут в турецком прокате

23 октября фильм "Крепость Хаджибей" производства Одесской киностудии выходит в прокат в Турции. Показ кинокартины состоится в 600 кинотеатрах по всей стране от Стамбула в Анталию.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины. Отмечается, что дистрибуцией фильма занимается турецкая компания MarsMedia (чтобы просмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

"Крепость Хаджибей" – это кинокартина, которая открывает новое столетие Одесской киностудии. Широкий показ национального фильма за рубежом – это уникальный случай в истории нашего кино. Впервые украинскую киноленту покажут в турецком прокате. Очень радует такое количество экранов в Турции. Мы горды представить украинское кино для иностранных зрителей", – заявил председатель правления ЧАО "Одесская киностудия" и генеральный продюсер фильма Андрей Осипов.

Напомним, что события картины происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной – турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

Производство фильма осуществила Одесская киностудия при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм снят в копродукции: Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальная киностудия им. А.Довженко (Украина), Тернопольская кинокомиссии (Украина), кинокомпания "ИнсайтМедиа" (Украина).

Режиссером картины выступил Константин Коновалов, сценарий Евгения Тимошенко, Константина Коновалова с участием Мирзы Давитая. Роли в фильме исполнили украинские и турецкие актеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский фильм "Віддалений гавкіт собак", о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".