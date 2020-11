Украинский фильм "Apple-Man" стал сенсацией в Голливуде: им заинтересовались Депп и Сталлоне

Украинский комедийный фильм о супергероях "Apple-Man" режиссера Василия Москаленко стал сенсацией в Голливуде. Ленту сравнили с культовыми "Людьми Икс" от Marvel, проектом также заинтересовались актеры Сильвестр Сталлоне и Джонни Депп. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2021 года.

Параллель между картинами провело независимое американское издание о кино CinemaBlend. А немецкий киножурнал FILMSTARTS порекомендовал украинский фильм фанатам супергеройского хита от Amazon "The Boys" ("Пацаны"), сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба режиссера (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если вам по вкусу безумные приключения Карла Урбана в "The Boys", советуем к просмотру не менее сумасшедший трейлер "Apple-Man" – несмотря на то, что за этим проектом не стоит многомиллиардная компания, подобная Amazon", – отметило немецкое издание после знакомства с украинским проектом на Kickstarter.

Бюджет для съемок фильма "Apple-Man" – 120 тыс. долларов – собрали на американской платформе Kickstarter (сайт для привлечения денежных средств на реализацию креативных проектов, – Ред). Благодаря успеху на американской платформе, к фильму появился интерес у крупных американских студий, а также у известных голливудских актеров. Среди звезд, которые могут появится в фильме – Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне.

Главную женскую роль в фильме сыграет украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук. Оператор-постановщик – Владимир Кратинов. К озвучке украинского фильма привлекли британского актера Стивена Франко, который работал над легендарными компьютерными играми Need for Speed ​​и Call of Duty вместе с Джейсоном Стэтхэмом.

Напомним, "Apple-Man" – это продолжение одноименного короткометражного фильма про супергероев. Лента была снята Василием Москаленко и Владимиром Кратиновым во время карантина в комнате 14 кв. м. Основная цель ленты – популяризация здорового образа жизни.

"Правильное питание спасает жизни – точно так же, как супергерои. Это главный месседж фильма. Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 млн человек. Но когда об этом заявляют ученые, никто не слушает. Прекрасно сняты вирусные ролики гипнотизируют потребителя, заставляют людей поверить в то, что нездоровое питание – это круто. Цель нашего фильма – языком супергеройской киносказки мотивировать людей задуматься, насколько важно вести здоровой образ жизни и правильно питаться", – рассказал Василий Москаленко.

