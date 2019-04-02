Возвращение Старка и последняя битва: появился новый трейлер "Мстители. Финал"

Киностудия Marvel представила новый трейлер супергеройского фильма "Мстители: Финал", премьера которого в Украине назначена на 2 мая.

В ролике показали возвращение Тони Старка не Землю и воссоединение его с возлюбленной Пеппер Поттс и командой (чтобы посмотреть видео в оригинале и на русском языке, проскролльте до конца страницы).

"Главное не то, чего мы лишились, а что сумели сохранить. Мы же Мстители. Надо закончить начатое", – говорит закадровый голос Железного человека, который встретил Пеппер.

Герои готовятся к последней битве. В конце ролика является Танос с фразой: "Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне".

Трейлер в оригинале

Трейлер на русском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали первый полноценный трейлер, в котором появилась Капитан Марвел. Она воссоединится со Мстителями, чтобы бороться с Таносом.

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