''Король Лев'' возвращается: в сети показали полноценный трейлер

Киностудия Walt Disney выпустила трейлер к ремейку популярного мультфильма "Король Лев", мировая премьера которого ожидается 19 июля 2019 года.

Видео размещено на официальном YouTube-канале компании и уже появилось в озвучке на русском языке (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

В ролике показаны антагонист Шрам, сурикат Тимон, Пумба и главный лев Муфаса. Последний обучает сына Симбу выживанию в природе. Шрам изгонит Симбу, которому предстоит стать взрослым и грозным львом. В конце трейлера также показали поющих Тимона и Пумбу.

"Король Лев" Disney The Lion King / twitter

Персонажей озвучат Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Билли Айкнер (Тимон) и Сет Роген (Пумба). Роль льва-правителя – Джеймс Эрл Джонс.

"Король Лев" в оригинале

"Король Лев" на русском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, "Король Лев" станет четвертым ремейком классики Disney после "Малефисенты", "Золушки" и "Красавицы и чудовища".

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