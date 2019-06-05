Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

Среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС был темнокожий мужчина.

После расистского скандала, который раздули вокруг сериала "Чернобыль", украинский журналист Евгений Спирин нашел темнокожего Игоря Хиряка, который одним из первых попал в зону ЧП.

"Актриса Карла Мери 1 июня написала твит о том, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нем нет темнокожих актеров. Над ней посмеялись, мол, иди историю учи, какие темнокожие в Чернобыле в 1986 году. Тетя обиделась и закрыла ленту, назвала всех расистами. Оказалось, что среди ликвидаторов есть темнокожий. Его зовут Игорь Хиряк. Он попал на ликвидацию 26 апреля 1986 года и строил мост через Припять, чтобы эвакуировать людей. У Хиряка есть грамота командира части 75110. Сейчас Хиряк живет в Череповце. Бывал в Крыму после аннексии. Я написал ему. Игорь ответил: "Я был в Чернобыле уже в первом часу 27 апреля 86 года", - написал Спирин в Facebook.

Игорь Хиряк "the Бабель"

Как пишет "the Бабель", Хиряк родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию, он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав бригады входила и часть № 75110, где служил Игорь. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.

"Двадцать шестого апреля 1986 года генерал-полковник Осипов поставил части задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести понтонный мост через Припять, чтобы потом эвакуировать жителей. Полк без оружия, только с противогазами, приехал на расстояние около четырех километров от электростанции. В ночь на 2 мая навели мост. В том же году командир части полковник Иван Язовских наградил Хиряка благодарственной грамотой за "образцовое выполнение долга перед Родиной". После службы Игорь вернулся в Череповец, где и живет до сих пор. Фотографии из Чернобыля он выложил к 30-летию Чернобыльской трагедии в 2016 году в социальную сеть", - говорится в материале.

"the Бабель"

Twitter Орур

Twitter Орур

Twitter Орур

"the Бабель"

"the Бабель"

"the Бабель"

тут оказалось. черные в чернобыле, ткаи были, я сначала не поверил, провели гугол ресерчь с @AmFeur и все подтвердилось pic.twitter.com/B7IthCXmjA — Орур (@neggat1ve) 4 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале 5 серий.

Картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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