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Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

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Среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС был темнокожий мужчина.

После расистского скандала, который раздули вокруг сериала "Чернобыль", украинский журналист Евгений Спирин нашел темнокожего Игоря Хиряка, который одним из первых попал в зону ЧП.

"Актриса Карла Мери 1 июня написала твит о том, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нем нет темнокожих актеров. Над ней посмеялись, мол, иди историю учи, какие темнокожие в Чернобыле в 1986 году. Тетя обиделась и закрыла ленту, назвала всех расистами. Оказалось, что среди ликвидаторов есть темнокожий. Его зовут Игорь Хиряк. Он попал на ликвидацию 26 апреля 1986 года и строил мост через Припять, чтобы эвакуировать людей. У Хиряка есть грамота командира части 75110. Сейчас Хиряк живет в Череповце. Бывал в Крыму после аннексии. Я написал ему. Игорь ответил: "Я был в Чернобыле уже в первом часу 27 апреля 86 года", - написал Спирин в Facebook.

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Игорь Хиряк

Игорь Хиряк

"the Бабель"

Как пишет "the Бабель", Хиряк родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию, он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав бригады входила и часть № 75110, где служил Игорь. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.

"Двадцать шестого апреля 1986 года генерал-полковник Осипов поставил части задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести понтонный мост через Припять, чтобы потом эвакуировать жителей. Полк без оружия, только с противогазами, приехал на расстояние около четырех километров от электростанции. В ночь на 2 мая навели мост. В том же году командир части полковник Иван Язовских наградил Хиряка благодарственной грамотой за "образцовое выполнение долга перед Родиной". После службы Игорь вернулся в Череповец, где и живет до сих пор. Фотографии из Чернобыля он выложил к 30-летию Чернобыльской трагедии в 2016 году в социальную сеть", - говорится в материале.

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

"the Бабель"

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

Twitter Орур

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

Twitter Орур

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

Twitter Орур

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

"the Бабель"

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

"the Бабель"

Темнокожий ликвидатор был в Чернобыле! Расистский скандал получил неожиданное продолжение. Фоторепортаж

"the Бабель"

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Место
РоссияЧереповец
Теги
ЧернобыльЧАЭС
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