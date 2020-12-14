Стало известно, кто сыграет главные роли в приквеле к "Игре престолов"

Телеканал HBO раскрыл имена актеров, получивших главные роли в сериале "Дом дракона". Так, лента выход ленты, которая расскажет об истории Дома Таргариенов за 300 лет до событий "Игры престолов", запланирован на 2022 год.

В актерский состав приквела вошли Оливия Кук, Мэтт Смит и многие другие. О том, что известно о ленте и какие роли достались знаменитостям – читайте в материале OBOZREVATEL.

Первые слухи о съемках приквела к "Игре престолов" распространились еще в 2019 году. Но только через год обсуждений в сети представители компании HBO подтвердили информацию, отметив, что проект выйдет на стриминговой платформе с названием "Дом дракона".

Сюжет сериала основан на книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и пламени", в которой рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. Все события будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов".

Так, Оливия Кук в приквеле к сериалу "Игра престолов" сыграет героиню по имени Алисент Хайтауэр. Телеканал HBO описывает ее как "дочь Отто Хайтауэра, десницу короля и самую красивую женщину в Семи Королевствах".

Актриса Эмма Д'Арси примеряет образ принцессы Рейнир Таргариен. Именно она должна была стать первой женщиной-королевой Вестероса. Эта героиня хорошо известна зрителям, ведь она с Алисентой были главными лицами в знаменитой войне, которую назвали "Танец дракона".

Актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль Визериса Таргариена. В то же время на роль младшего брата короля Визериса – принца Деймона Таргариена – пригласили знаменитого британца Мэтта Смита. Он уже сумел прославиться благодаря громким проектам, среди которых – сериал "Корона".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трейлер сериала "Клариса", который является продолжением к нашумевшему фильму "Молчание ягнят". Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.