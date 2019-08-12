Стало известно, какой фильм может представить Украину на "Оскаре"

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

В этом году в национальном отборе будет принимать участие один фильм - "Домой" Наримана Алиева. Об этом сообщили на странице комитета в Facebook.

Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

92-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 в Лос-Анджелесе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в новом фильме культового американского режиссера Квентина Тарантино заметили серьезный киноляп. Так, часы на руке героя Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными - их датировали 1970-ми годами.

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