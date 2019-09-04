"Сказал, что тупой": фильм про Стуса рассорил Кипиани и сценариста

В Киеве состоялась презентация фильма "Запрещенный" к годовщине смерти поэта и диссидента Василия Стуса.

Из-за ленты поскандалили украинский журналист Вахтанг Кипиани и автор сценария Сергей Дзюба в Facebook из-за высказывания первого о том, что ему не понравилось, как зрителю.

Фильм "Запрещенный" - трейлер Кадр из трейлера

"Посмотрел фильм "Запрещенный". Слов мало, но я попробую. "Доярка из Хацапетовки", только с актером, похожим на Василия Стуса в главной роли (Дмитрий Ярошенко). Понимаю, что это художественное кино, но выбросить движение человека к самому себе и оставить плакат на стене – это очень печальное зрелище. Режиссеру, и это видно, хотелось снять триллер, и он при этом пожертвовал историческим фоном, который намного интереснее и "кинематографичнее", чем созданный им. Советский антисоветский фильм", – отреагировал изначально Кипиани.

Дзюба ответил на заявление журналиста в комментариях. Он попросил Кипиани "не присоединяться к врагам".

Трейлер фильма о Стусе – "Запрещенный"

"Что вам сказать, уважаемый Вахтанг? Не понравилось? Ваше право. А Василию Овсиенко и Маргарите Довгань понравилось. В Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Черновцах и Виннице зашло. Может упорядочить документы – это круто. Но создавать художественное кино гораздо сложнее. Прошу, не присоединяйтесь к врагам. Мы с вами не конкуренты, и, надеюсь, на одной украинской стороне. Поэтому удачи вам в борьбе с Медведчуком", – написал Дзюба.

Кипиани так и не понял, когда Овсиенко успел оценить фильм, так как буквально накануне он говорил, что не видел картину. На это Дзюба ответил: "Он видел. Вы не владеете информацией".

"Запрещенный" facebook /stusfilm

Словесная схватка разозлила журналиста, из-за чего позже он написал еще один пост по поводу сценариста.

"Несколько часов назад написал, что мне, как зрителю, не понравился фильм "Запрещенный". В комментарии пришел автор сценария Дзюба и написал, что я – цитата – "тупой". Это прекрасный способ коммуникации, для учебников. P.S. Я не тупой, а острый", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году украинские актеры забили тревогу из-за того, что из сценария фильма о Стусе удалили все упоминания о его адвокате Викторе Медведчуке.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разобраться в скандальной ситуации. Позже съемочная группа пообещала доснять удаленную сцену суда.

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